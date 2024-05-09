Як зробити авто прохолоднішим, якщо немає кондиціонера: до цього ви б не додумались нізащо (відео)

На щастя, фізика нам допоможе

Коли автомобіль залишається під прямим сонцем, температура всередині може швидко підійматися. Через це пасажири та водій відчуватимуть себе як у сауні. Тоді водій вмикає кондиціонер, який швидко виправляє ситуацію.

Втім, не всі авто оснащені кондиціонером, або ж він може зламатись чи не заправленим. Що ж тоді робити? Аби не плавитись у спеку, потрібно користуватись геніальним лайфхаком. Його опублікували на сторінці brand_femp в Інстаграмі.

Як швидко охолодити авто без кондиціонера

Головне наше завдання — створити протяг, аби гаряче повітря швидко вийшло. Відкриваючи вікна в певний спосіб, ми створюємо потік повітря. Тепле повітря, яке нагрілося всередині авто, виходить через відчинені вікна, а замість нього заходить свіже, прохолодне повітря зовні. Це призводить до швидкого зниження температури всередині автомобіля.

Лайфхак полягає в досить простій дії: треба відчинити водійське вікно наполовину, а заднє, розташоване по діагоналі від переднього пасажирського, — на третину.

Цей метод має сенс, особливо коли ви стоїте на місці або рухаєтеся з невеликою швидкістю. Проте, варто пам'ятати, що на великих швидкостях цей ефект може бути менш помітним, а також відкриті вікна можуть збільшити опір повітря і збільшити витрату пального.

Отже, якщо вам потрібно трохи знизити температуру всередині авто, а кондиціонера немає, спробуйте цей простий лайфхак. Він може допомогти вам зробити вашу поїздку приємнішою, особливо в спекотні літні дні.

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