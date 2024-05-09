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Як зробити авто прохолоднішим, якщо немає кондиціонера: до цього ви б не додумались нізащо (відео)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Влітку в автомобілі без кондиціонера важко
Влітку в автомобілі без кондиціонера важко. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

На щастя, фізика нам допоможе

Коли автомобіль залишається під прямим сонцем, температура всередині може швидко підійматися. Через це пасажири та водій відчуватимуть себе як у сауні. Тоді водій вмикає кондиціонер, який швидко виправляє ситуацію.

Втім, не всі авто оснащені кондиціонером, або ж він може зламатись чи не заправленим. Що ж тоді робити? Аби не плавитись у спеку, потрібно користуватись геніальним лайфхаком. Його опублікували на сторінці brand_femp в Інстаграмі.

Як швидко охолодити авто без кондиціонера

Головне наше завдання — створити протяг, аби гаряче повітря швидко вийшло. Відкриваючи вікна в певний спосіб, ми створюємо потік повітря. Тепле повітря, яке нагрілося всередині авто, виходить через відчинені вікна, а замість нього заходить свіже, прохолодне повітря зовні. Це призводить до швидкого зниження температури всередині автомобіля.

Лайфхак полягає в досить простій дії: треба відчинити водійське вікно наполовину, а заднє, розташоване по діагоналі від переднього пасажирського, — на третину.

Цей метод має сенс, особливо коли ви стоїте на місці або рухаєтеся з невеликою швидкістю. Проте, варто пам'ятати, що на великих швидкостях цей ефект може бути менш помітним, а також відкриті вікна можуть збільшити опір повітря і збільшити витрату пального.

Отже, якщо вам потрібно трохи знизити температуру всередині авто, а кондиціонера немає, спробуйте цей простий лайфхак. Він може допомогти вам зробити вашу поїздку приємнішою, особливо в спекотні літні дні.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно робити, якщо на панелі приладів загорівся індикатор у вигляді жовтого знака оклику. Він свідчить про серйозні проблеми.

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