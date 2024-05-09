Чи впали ціни на авторинку у Луцьку: огляд моделей на різний смак (відео)
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Тут продаються машини на будь-який смак та гаманець
Щодня українці продають безліч автомобілів на будь-який смак. Дешеві та дорогі, універсали та кабріолети, на механіці чи автоматі — на авторинках в Україні можна знайти машину своєї мрії.
Одним з найбільших в Україні є Луцький автобазар. Сервіси з підбору авто регулярно публікують підбірку пропозицій на цьому авторинку. Розповідаємо, що цікавого продається тут зараз.
Volkswagen Passat B6 — 7500 доларів
За 7500 доларів пропонується Volkswagen Passat B6 у кольорі хакі. Це авто 2007 року на автоматі. Пробіг — 260 тисяч кілометрів.
Skoda Octavia А5 — 8700 доларів
Skoda Octavia А5 в універсалі 2010 року випуску за 8700 доларів продається у Луцьку. Машина має клімат-контроль, підігрів та круїз-контроль.
Renault Grand Scenic — 11500 доларів
Renault Grand Scenic з 1,5-літровим дизельним мотором 2015 року випуску оцінили в 11 500 доларів. Цікаво, що це семимісна версія. Авто має тканинний салон та механічну коробку передач.
Skoda Kodiaq — 27500 доларів
За таку суму пропонують Skoda Kodiaq 2020 року випуску. Це авто в топовій комплектації зі всіма функціями допомоги водієві. Авто оснащене 2-літровим дизельним мотором та автоматичною коробкою передач.
BMW третьої серії
Це машина в кузові універсал з легендарним двигуном V-1,8 та пробігом 208 тисяч кілометрів. Автомобіль коштує 5350 доларів. Більше моделей представлено у відео.
Раніше "Телеграф" писав, що на автобазарі у Києві можна купити недорогі та якісні вживані авто. Є навіть Infiniti.