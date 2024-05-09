Упали цены на авторынке в Луцке: обзор моделей на разный вкус (видео)

Здесь продаются машины на любой вкус и кошелек.

Каждый день украинцы продают множество автомобилей на любой вкус. Дешевые и дорогие, универсалы и кабриолеты, на механике или автомате – на авторынках в Украине можно найти машину своей мечты.

Одним из самых больших в Украине является Луцкий автобазар. Сервисы по подбору авто регулярно публикуют подборку предложений на этом авторынке. Рассказываем, что интересное продается здесь сейчас.

Volkswagen Passat B6 — 7500 долларов

За 7500 долларов предлагается Volkswagen Passat B6 в цвете хаки. Это авто в 2007 году на автомате. Пробег – 260 тысяч километров.

Skoda Octavia А5 — 8700 долларов

Skoda Octavia А5 в универсале 2010 выпуска за 8700 долларов продается в Луцке. Машина имеет климат-контроль, подогрев и круиз-контроль.

Renault Grand Scenic — 11500 долларов

Renault Grand Scenic с 1,5-литровым дизельным мотором 2015 выпуска оценили в 11 500 долларов. Интересно, что это семиместная версия. Автомобиль имеет тканевый салон и механическую коробку передач.

Skoda Kodiaq — 27500 долларов

За такую сумму предлагают Skoda Kodiaq 2020 выпуска. Это авто в топовой комплектации со всеми функциями помощи водителю. Автомобиль оснащен 2-литровым дизельным мотором и автоматической коробкой передач.

BMW третьей серии

Это машина в кузове универсал с легендарным двигателем V-1,8 и пробегом 208 тысяч километров. Автомобиль стоит 5350 долларов. Больше моделей представлено в видео.

Ранее "Телеграф" писал, что на автобазаре в Киеве можно купить недорогие и качественные подержанные авто. Есть даже Infiniti.