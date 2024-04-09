На "автоматі" і навіть кабріолети: які авто продаються на авторинку у Рівному за ціною від 2000 до 5000 доларів

Тут представлено безліч авто на будь-який смак та гаманець

В Україні щодня продається безліч автомобілів на будь-який смак. Якщо ваш бюджет обмежений 5 тисячами доларів, на авторинках також можна придбати непогане авто.

Та варто розглядати не лише популярні майданчики з продажу онлайн. На автобазарах України нерідко можна зустріти хороші машини за невелику ціну. А ще — вони недорогі в обслуговуванні. Сьогодні розглянемо, які екземпляри продаються у Рівному. Відповідне відео опубліковане на Youtube-каналі RVAVTO.

Авто від 2 до 5 тисяч доларів: які екземпляри заслуговують уваги

Renault Mégane

Renault Mégane 2007 рік у кузові універсал продається за 5250 доларів. Коробка передач механічна, двигун бензиновий, 1,6 літра. Пробіг не вказано.

Volkswagen Golf 2002 року випуску з 173 тисячами кілометрів пробігу продається за 4450 тисяч доларів. Автомобіль пригнано з-за кордону.

Ford Focus

Ford Focus 2003 року, з 1,6-літровим бензиновим двигуном оцінили у 3800 доларів. Це авто у кузові універсал, з механічною коробкою передач. Пробіг власник не вказав. Є фаркоп.

Mercedes-Benz C-Class 180 продається за 4300 доларів. Автомобіль має 1,8-літровий бензиновий мотор, є ГБО. Цікаво, що за цю ціну машина має шкіряний салон і максимальну комплектацію. У салоні сучасні функції, такі як клімат-контроль і датчик дощу.

Ford Fiesta

Ford Fiesta з 1,4-літровим двигуном продається за 5 тисяч доларів. Власник вказав, що авто має 150 тисяч пробігу і є свіжопригнаним в Україну.

За цю ціну навіть можна придбати кабріолет. Це Peugeot 206 продається за 4900 доларів. Авто 2006 року випуску, має 1,6-літровий бензиновий двигун.

Opel Meriva на автоматичній коробці передач продається за 4700 доларів. Машина 2004 року випуску має 1,4-літровий бензиновий двигун. Пробіг не вказано.

Раніше "Телеграф" також публікував підбірку справних, але простеньких моделей авто, які продаються в Україні за ціною до 1500 доларів. І це зовсім не іржаві "колимаги", як міг дехто подумати.