Які існують максимальні штрафи для пішоходів: вистачить на похід у ресторан

За безпеку на дорозі відповідають не лише водії, а й пішоходи

Правила дорожнього руху ставлять перед пішоходами певні вимоги та відповідальність, щоб гарантувати безпеку на дорозі. А порушення ПДР може мати серйозні наслідки для безпеки як самого пішохода, так і інших учасників руху.

Одним з найбільш поширених порушень є перетин дороги поза пішохідним переходом або на червоний сигнал світлофора. Законодавство передбачає відповідальність за такі дії.

У скільки може стати порушення ПДР для пішохода

За ці порушення з пішохода можуть стягнути штраф, а у випадках, коли ці дії призводять до аварій або травмування інших осіб, їх можуть притягнуту до кримінальної відповідальності. Крім того, пішоходи зобов'язані дотримуватися правил переходу проїзної частини, враховувати ситуацію на дорозі та не створювати перешкод для руху транспорту. В разі порушення цих правил пішоходи також можуть бути притягнуті до відповідальності.

Отже, за ці порушення на пішоходів можуть накласти штраф у розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 гривень на травень 2024 року), а якщо виявиться, що ви були напідпитку, сума штрафу збільшиться до 680 гривень.

Якщо ваші необачні дії спричинили аварію, штраф може сягнути 850 гривень або суд навіть може направити на громадські роботи (від 20 до 40 годин). Крім того, також доведеться сплатити судовий збір у розмірі 605,60 гривень (на травень на 2024 рік).

Тож важливо пам'ятати, що відповідальність за безпеку на дорозі несуть не лише водії, а й пішоходи. І якщо поліціянти таки випишуть вам постанову, це задоволення не з дешевих.

Раніше "Телеграф" писав, що З 1 травня скасовують один з найрозповсюдженіших штрафів. Але вже в жовтні він повернеться.