Тепер в Україні обов’язково потрібно возити дітей в автокріслі, інакше штраф: які є винятки

Перевозити дітей на руках заборонено

В Україні змінили правила дорожнього руху. Крім необхідності вмикати світлові прилади поза межами населеного пункту, внесли зміни також до правил перевезення малолітніх пасажирів.

Про це повідомив нардеп Тарас Мельничук у своєму Telegram. Зокрема, народний обранець повідомив, що скоро почнуть діяти зміни, передбачені Постановою Кабінету міністрів №1105.

Особливості перевезення дітей

З 1 травня в Україні буде заборонено перевозити дітей зростом до 150 сантиметрів без спеціальних утримувальних систем на кшталт автокрісла. Складно уявити, як підліток зростом майже у 150 сантиметрів може сісти в автокрісло. Тому можна використовувати бустери та інші системи. Головне — аби характеристики цієї системи відповідали вазі та зросту дитини.

Проте у кожному правилі є винятки. Перевозити дітей без автокрісла можна автомобілями, що здійснюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, тобто автобуси, маршрутки, таксі. Крім того, це правило не стосується спецтранспорту — швидкої, поліції, ДСНС тощо.

За невиконання цієї вимоги передбачено штраф. Його розмір складає від 510 грн до 820 грн.

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