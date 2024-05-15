Їхав не швидше за велосипед: яким був перший штраф в історії за перевищення швидкості

Ця подія лягла в основу безпеки на дорогах

Перший штраф за порушення швидкісного режиму було виписано в Англії 1897 року. Ця подія стала поворотним моментом в історії дорожньої безпеки.

Вона продемонструвала, що автомобілі, як новий засіб пересування, мають дотримуватись встановлених правил. А лихачі будуть покарані за всією суворістю закону.

Які існували правила

Передбачалося, що автомобілі не повинні були розганятися понад 4 милі на годину (близько 6,4 км/год) у містах та 2 милі на годину (близько 3,2 км/год) за їх межами. Хоча автомобілями, у нашому уявленні, транспортні засоби того часу назвати досить складно. Про курйозність ситуації розповімо далі.

Як усе сталося

Уолтер Арнольд того дня став піонером серед порушників швидкісних обмежень, переплюнувши вказане обмеження в 3 км/год. А розігнався він на своєму авто до астрономічних на той час 12 км/год. Цей вчинок навряд чи можна назвати випадковим, швидше, це був вияв зухвалості та прагнення до експериментів, характерних для епохи народження автомобільної індустрії.

Поліцейський, побачивши таку кричущу непокору правилам, відразу застрибнув на свій велосипед і кинувся наздоганяти порушника. І навіть наздогнав, заарештував та виписав штраф.

Чим усе закінчилося

Штраф в один шилінг, виписаний гонщику, став актом справедливості та водночас ознаменував започаткування традиції обліку порушень на дорогах. Цікаво, що ім’я першого поліцейського, який здійснював арешт, залишилося в тіні історії, попри те, що його дії теж могли б уславити доблесну професію. Однак це лише додає загадковості та створює таємничу атмосферу навколо цього першого правопорушення на дорогах.

Раніше "Телеграф" писав, як карали за порушення правил дорожнього руху в СРСР. Розміри радянських штрафів та сучасних можна порівняти лише умовно.