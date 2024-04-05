Отримаєте штраф 1342 грн: водіїв попередили про ремонт авто на вулиці

Самостійний ремонт авто на вулиці може спричинити проблеми

У часи СРСР усі водії ремонтували свої авто самостійно — в гаражі, посеред двора і навіть просто на дорозі. Адже тоді не було СТО, шиномонтажів і так далі.

Проте сьогодні ремонтувати автомобіль посеред вулиці заборонено. Точніше така норма діє ще з кінця 2010 року, але про неї мало хто знає.

За таке порушення можуть оштрафувати

Якщо ви вирішили поміняти колесо, здійснити ремонт чи навіть банально залити мастило у двигун, вас можуть оштрафувати. На практиці таке стається рідко, але це є порушенням правил благоустрою.

Згідно зі статтею 152 КУПаП, власникам автомобілів заборонено здійснювати обслуговування, ремонт і миття транспортних засобів, за виключенням спеціально призначених для цього місць. Утім, якщо ваше авто зламалось посеред дороги чи траси і ви зобов’язані його полагодити, щоб продовжити рух, то такий ремонт не забороняється.

За таке правопорушення передбачено штраф. Його розмір може складати від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Станом на 2024 рік це 1342 гривні. Тому краще не ризикуйте і не ремонтуйте авто посеред двора чи біля під’їзду будинку.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні мийка авто дозволена лише в спеціальних місцях, наприклад, на СТО чи автомийці. На вулиці мити машину заборонено, а біля лісу чи річки — і поготів.