Ехал не быстрее велосипеда: каким был первый штраф в истории за превышение скорости

Это событие легло в основу безопасности на дорогах

Первый штраф за нарушение скоростного режима был выписан в Англии в 1897 году. Это событие стало поворотным моментом в истории дорожной безопасности.

Оно продемонстрировало, что автомобили, как новое средство передвижения, должны придерживаться установленных правил. А лихачи будут наказаны по всей строгости закона.

Какие существовали правила

Предполагалось, что автомобили не должны были разгоняться свыше 4 миль в час (около 6,4 км/ч) в городах и 2 миль в час (около 3,2 км/ч) за их пределами. Хотя автомобилями, в нашем представлении, транспортные средства того времени назвать довольно сложно. О курьезности ситуации расскажем далее.

Как все произошло

Уолтер Арнольд в тот день стал пионером среди нарушителей скоростных ограничений, переплюнув предписанное ограничение в 3 км/ч. А разогнался он на своем авто до астрономических для того времени 12 км/ч. Этот поступок вряд ли можно назвать случайным, скорее, это было проявление дерзости и стремления к экспериментам, характерных для эпохи рождения автомобильной индустрии.

Полицейский, увидев такое вопиющее неповиновение правилам, тут же запрыгнул на свой велосипед и бросился догонять нарушителя. И даже догнал, арестовал и выписал штраф.

Чем все закончилось

Штраф в один шиллинг, выписанный гонщику, стал актом справедливости и в то же время ознаменовал начало традиции учета нарушений на дорогах. Интересно, что имя первого полицейского, который осуществлял арест, осталось в тени истории, несмотря на то, что его действия тоже могли бы прославить доблестную профессию. Однако это лишь добавляет загадочности и создает таинственную атмосферы вокруг этого первого правонарушения на дорогах.

Ранее "Телеграф" писал, как наказывали за нарушение ПДД в СССР. Размеры советских штрафов и современных можно сравнить лишь условно.