Як обманюють на автосервісі: нові схеми, про які більшість не здогадується

Деякі послуги не те, що непотрібні, але й шкідливі для вашого авто

На жаль, не всі автосервіси сумлінно виконують свою роботу. Деякі з них вдаються до обману, щоб отримати більше грошей з клієнтів.

Розповідаємо про найновіші з них. Зараз ці популярні методи обману зустрічаються все частіше і частіше.

Заміна мастила

Замість того, що ви замовили, заливають дешеве або підробне мастило. Або ж додають присадки, які не потрібні. Часто не міняють масляний фільтр, хоч беруть за нього гроші.

Як уникнути обману?Купуйте мастила самостійно та привозите його на СТО. Будьте присутніми під час заміни. Також варто звертатись лише до перевіреного автосервісу.

ЧІП-тюнінг чи перепрошивка електронного блоку керування без потреби

Вас запевняють, що це значно покращить характеристики вашого авто. Та насправді зайві дії часто призводять до несправностей або некоректної роботи.

Тому не погоджуйтесь на ЧІП-тюнінг, якщо не маєте чітких причин для цього. Якщо проблеми є, зверніться до перевіреного фахівця, який має досвід у цій сфері.

Антикорозійна обробка кузова при кожному ТО

Вас запевняють, що це необхідна процедура, яка захистить ваш автомобіль від іржі?

Насправді сучасні машини покриті антикорозійними речовинами ще на заводі. Антикорозійна обробка потрібна лише в деяких випадках.

Не погоджуйтесь на антикорозійну обробку при кожному ТО. Зверніться до майстра з кузовів, якщо помітили пошкодження лакофарбового покриття. Пам'ятайте, що ви маєте право питати про те, що роблять з вашим автомобілем, вимагати пояснень, а також, що головне — відмовитись від послуг, які не потрібні.

Раніше "Телеграф" писав про недбалість в автосервісі, через яку можна злетіти в дорозі. Йдеться про невеликий люфт керма, який часто залишається непоміченим.