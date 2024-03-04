Водіям показали "приховану" функцію в авто, яка допоможе уникнути поїздки в автосервіс

Вона заощадить вам чималу суму грошей

Автомобільний експерт вирішив поділитися лайфхаком, який допоможе уникнути зайвої поїздки до сервісу ремонту машини. Так, він розповів водіям про секретну функцію в салоні авто.

Як повідомляє The Sun, йдеться про екран приладової панелі, яка час від часу може зависати або поводитися досить дивно. Звісно, що коли ви побачили цю проблему, то перше, що спадає на думку — відвідати СТО. Утім, не варто поспішати.

У чому полягає секрет

Автомобільний експерт, відомий під ніком chequanxiaoqiao в TikTok, поділився порадою, яка може врятувати вас від зайвих витрат і клопоту. У його відео він розповів про "приховану" кнопку на приладовій панелі, яка допомагає перезавантажити екран автомобіля в разі якихось негараздів.

Експерт наголосив на тому, що полагодити приладову панель можна власноруч. Для цього треба одночасно натиснути та утримувати клавішу меню та кнопку живлення і не відпускати їх. Після цього екран буде примусово перезавантажено і він знову стане спритним.

Прихована функція в авто

Зазначимо, що в коментарях до цього відео багато користувачів були в захваті від цього лайфхаку, коли випробували його власноруч. Додамо, що приладова панель виконує в автомобілі різноманітні функції, починаючи від зміни клімату в машині до перегляду камери заднього виду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як обрати хороший автосервіс. В разі вдалого вибору, з вас точно не "здеруть" зайвого і зроблять все швидко та якісно.