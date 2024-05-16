Ці перехрестя найважчі: лише 20% водіїв знають, хто тут має їхати першим

Мало хто знає, як тут треба рухатись

Т-подібні перехрестя можуть бути складними для розуміння, особливо якщо це стосується почерговості проїзду. Основна проблема полягає в незнанні або не розумінні правил дорожнього руху. Є й такі, що вважають, що вони завжди праві. У результаті створюється аварійна ситуація.

Згідно з правилами дорожнього руху, водії, які перетинають головну дорогу на Т-подібному перехресті, зазвичай мають обов'язок дати дорогу тим, хто рухається головною дорогою. Далі вступає правило "правої руки". Але є ще цілий перелік різних нюансів, що стосуються почерговості проїзду. Один з таких зображено у відео каналу "На дорозі".

Т-подібне перехрестя: хто тут має проїхати першим

У відео зображено 3 автомобілі: білий легковий, що повертає ліворуч, червоний легковий, який їде прямо, та вантажівка, яка також повертає ліворуч. При цьому білий легковий виїжджає з житлової зони. На перехресті немає знаків пріоритету.

Під час виїзду з житлової зони необхідно дати дорогу всім транспортним засобам, тому він точно їде останнім. Вантажівка повинна поступитись дорогою легковому червоному, адже у правилах ПДР сказано, що водій транспортного засобу, який повертає ліворуч, повинен поступитись дорогою усім транспортним засобам, які рухаються рівнозначною дорогою із зустрічного напрямку. Тому спочатку проїжджатиме червоний легковий, далі — вантажівка, і останнім може рухатись водій білого легкового авто.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно об'їжджати перешкоду на перехресті. У цьому випадку майже половина водіїв помиляються.