Названо найнадійніший двигун Toyota у 2024 році: перевірте, чи ваше авто в переліку

Він здатен не ламатись довгі роки

Двигун Toyota 2GR FSE відомий своєю винятковою надійністю та довговічністю, що робить його одним із силових агрегатів Toyota, яким найбільше довіряють. Цей двигун V6, який Toyota виробляє з 2004 року, є наднадійним та продуктивним. Саме на ньому вони проїжджали понад 500 тисяч кілометрів.

Завдяки алюмінієвому блоку двигуна, системі газорозподільного механізму DOHC і потужності від 249 до 360 к.с., 2GR FSE виділяється своїми достойними можливостями. Примітно, що він оснащений інноваційною системою подвійного вприскування, яка підвищує продуктивність і ефективність споживання пального. Про це пише Hotcars.

Як і будь-яка техніка, і цей двигун має недоліки. Зокрема, такі як витік масла та скрип протяжного шківа. Тому тут надважливе профілактичне технічне обслуговування, яке потрібно проводити кожних 50 тисяч кілометрів.

Які моделі авто оснащені цим двигуном?

Двигун 2GR FSE зазнав мінімальних змін з моменту свого дебюту у 2005 році. Він відрізняється легкою конструкцією та надійною роботою. Інноваційна система подвійного вприскування двигуна D-4S, яка досі використовується в Toyota Camry 2024 року, сприяє його ефективності та потужності

Двигун Toyota 2GR-FSE використовується в деяких моделях автомобілів Toyota та Lexus. Наприклад:

Toyota Crown (третє покоління і пізніше) Toyota Mark X Toyota Highlander (друге покоління) Lexus ES (п'яте покоління) Lexus GS (третє покоління) Lexus IS (друге покоління) Lexus RX (третє покоління)

Раніше "Телеграф" писав, що найпоширеніші помилки при їзді можуть спричиняти несправності двигуна, а це найдорожчий елемент в авто. Тому варто знати ці нюанси.