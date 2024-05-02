Так ви вбиваєте найдорожчу частину авто: водіям розповіли про найпоширеніші помилки при їзді

Бережіть двигун авто, адже ремонтувати його найдорожче

Найдорожчим елементом автомобіля є двигун. Сучасні мотори мають ресурс 300-400 тисяч (інколи більше, залежно від моделі), але це при умові, що про них піклуються і добре доглядають.

А ще — не припускаються найпоширеніших помилок, які стосуються принципів керування. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як потрібно керувати автомобілем, щоб уникнути несправностей двигуна.

Стиль водіння

Надмірне прискорення або різке гальмування може негативно позначитися на роботі двигуна. Плавний розгін і спокійне гальмування не лише полегшують навантаження на механізм, а й зберігають його в робочому стані на тривалий час.

Оптимальні показники обороту двигуна

Занадто низькі або занадто високі обороти двигуна можуть нашкодити йому. При низьких оборотах двигун обов'язково перевантажується, а при високих може перегрітись і навіть вийти з ладу. Для двигунів, які працюють на бензині, оптимальними обертами є 2000-4000, а для дизельних — від 1500 до 3000 обертів на хвилину.

Заправка неякісним пальним

Використання пального низької якості може призвести до забруднення двигуна, а також до проблем з паливними системами. Варто обирати перевірені заправки та високоякісне пальне, щоб запобігти негативним наслідкам для двигуна. Тому краще не вестися на невідомі АЗС, в яких пальне на кілька гривень дорожче. Там торгують паливом невідомого походження, яке може мати низьке октанове число або взагалі бути фальсифікатом.

Дешеве чи підроблене мастило

Обслуговування двигуна вимагає використання високоякісного мастила. Використання дешевого чи підробленого мастила може призвести до недостатнього змазування деталей, перегріву та зносу двигуна. Тому вибирайте лише перевірене мастило. Яке мастило обрати для транспортного засобу, читайте в інструкції з експлуатації.

Раніше "Телеграф" писав про топ-5 найекономніших марок авто, які дешеві в обслуговуванні та ремонті. Виявилося, що Tesla є найдешевшим брендом загалом щодо технічного обслуговування та ремонту.