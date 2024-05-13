Названо один з найнадійніших двигунів Volkswagen: ці моделі майже ніколи не ламаються

Лише кілька моделей авто володіють цим мотором

Німецький бренд Volkswagen загалом заслужив увагу та репутацію як виробник надійних та якісних авто, що служать роками. Але навіть серед найякісніших є ті, які виділяються. Як з’ясувалось, усі вони оснащені одним із найнадійніших двигунів від Volkswagen.

Мова піде про VR6 — справжню легенду серед моторів, що здатна подарувати не лише потужність, а й довговічність. "Телеграф" вирішив розповісти про нього детальніше.

Двигун VR6: у чому його особливості

Одним із найвизначніших переваг VR6 є його компактність. Цей шестивальний бензиновий агрегат має здатність поміщатися в невеликий простір під капотом, що робить його ідеальним вибором для невеликих моделей.

Але не думайте, що компактність його обмежує — VR6 вміє вражати потужністю та продуктивністю, які допомагають автомобілю легко маневрувати на дорозі. Двигун VR6 встановлюється в таких моделях, як Golf GTI, Passat і Corrado.

І що найголовніше, VR6 славиться своєю надійністю. Використання якісних матеріалів та відмінна інженерна робота роблять його майже невразливим перед різними факторами, що можуть вплинути на його роботу. Так що, якщо ви обираєте автомобіль з двигуном VR6, ви можете бути впевнені, що він послужить вам вірно та довго. Такі машини здатні проїжджати до 300-350 тисяч кілометрів за умови якісного та вчасного технічного обслуговування.

Раніше "Телеграф" писав про найнадійніший двигун марки Toyota у 2024 році. Він вигідно виділяється з-поміж інших.