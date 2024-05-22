Від "німців" до "мексиканців": українці витратили на авто понад мільярд доларів лише за чотири місяці

Лише за перший квартал імпорт легкових автомобілів в Україну сягнув рекордних обсягів

Зростання імпорту автомобілів в Україні не скидає обертів, а це сприяє розширенню ринку та покращенню доступу до якісних транспортних засобів. Активний імпорт, окрім того, допомагає у створенні нових робочих місць у галузях логістики, обслуговування та продажу авто.

У першому кварталі 2024 року імпорт легковиків в Україну досягнув значних обсягів, відображаючи стабільний попит. За даними Держстату та асоціації "Укравтопром", в країну ввезли 86 590 легкових автомобілів, як нових, так і вживаних, на загальну суму понад 1,1 мільярда доларів США.

Ключові постачальники легкових авто в Україну

Найбільшим постачальником за цей період стала Німеччина, звідки було ввезено 17 074 одиниць транспорту. Німецькі автомобілі славляться своєю якістю, надійністю та інноваційними технологіями, що робить їх популярними серед українських споживачів. Крім того, багато вживаних автомобілів з Німеччини мають відмінний технічний стан, що сприяє їхньому попиту.

На другому місці за кількістю імпортованих автомобілів опинилися Сполучені Штати Америки, з яких було ввезено 14 517 одиниць. Американські автомобілі приваблюють українців не лише своєю різноманітністю та сучасним дизайном, але й вигідними умовами придбання на аукціонах та знижками на вживані моделі.

Трійку лідерів замикає Китай з показником у 9 173 автомобілів. Китайські виробники активно розвивають свої бренди на міжнародному ринку, пропонуючи конкурентоспроможні ціни та широкий асортимент моделей. Зокрема, електромобілі з Китаю набирають популярності завдяки своїй екологічності та технологічним інноваціям.

Іншими ключовими постачальниками стали Японія – 8 930 одиниць, Корея – 4 444 одиниці, Словаччина – 4 214 одиниці, Франція – 4 076 одиниць, Мексика – 3 950 одиниць, Велика Британія – 3 690 одиниць та Чехія – 3 668 одиниць. Різноманітність географічних джерел імпорту дозволяє українським споживачам мати широкий вибір автомобілів, що задовольняє їхні потреби та фінансові можливості.

Раніше "Телеграф" розповідав, які авто вважають найкращими за співвідношенням ціна-якість. Щоправда, це моделі далеко не з економсегменту.