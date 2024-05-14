Топ-10 цікавих імпортних авто до 2500 доларів, які можна купити в Україні (фото)

Є навіть з кондиціонером та підігрівом сидінь

Якщо вам потрібен недорогий, але надійний та якісний робочий автомобіль для щоденних поїздок, варто розглянути різні варіанти на авторинку. При бюджеті до 2500 доларів можна придбати не нову, але справну машину, яка буде виконувати поставлені задачі щодня, і не буде дорога в обслуговуванні.

"Телеграф" зібрав топ-10 найкращих пропозицій з Аuto.ria.com за ціною не більше, ніж 2500 доларів. Зазначимо відразу, що звертали увагу перш за все на цікаві, імпортні варіанти, які зустрічаються набагато рідше, ніж ВАЗ чи Волга.

Топ-10 цікавих авто, які можна купити до 2500 доларів в Україні

Mitsubishi Carisma 2003

Mitsubishi Carisma 2003 — це компактний автомобіль, який випускався японським виробником Mitsubishi з 1995 по 2004 рік. Модель відрізнялася просторим салоном і надійними двигунами, але часто отримувала критику за недостатній стиль та характеристики, що не виходили за рамки середнього класу на той час. Цей автомобіль, який продається у Києві, має пробіг 368 тис. км. Як каже власник, машина перебуває у хорошому стані, має кондиціонер, а продає він її через те, що не їздить.

Chery Amulet 2007

Chery Amulet 2007- китайський автомобіль компактного класу, що випускався компанією Chery з 2003 по 2010 рік. Характеризувався відносно низькою ціною, але часто отримував критику за різні недоліки. Власник цієї моделі каже, що машина перебуває у хорошому стані, не гнила, є сліди використання на кузові, але коробка передач та підвіска у відмінному стані. Двигун, попри те, що машина має пробіг 160 тис. км, не витрачає зайвого мастила.

Chery QQ

Chery QQ — мініатюрний автомобіль, який виробляється китайською компанією Chery з 2003 і до сьогодні. Він відомий своєю компактністю та економічними характеристиками. QQ отримав популярність завдяки доступності для молодих водіїв і відносно низькій вартості. Автомобіль має пробіг 184 тисячі кілометрів, але не потребує ремонту, як стверджує власник. На кузові також немає слідів використання.

Changhe Ideal II 2006

Changhe Ideal II 2006 — це компактний автомобіль, який вироблявся китайською компанією Changhe. За заявами власника, машина слугувала як сімейна і перебуває у доглянутому стані. Авто продається з новою гумою, а також заміненими розхідниками. Але найголовніше, це розхід пального, адже машина витрачає 6 літрів газу на 100 км.

Saipa Tiba 2013

Saipa Tiba 2013. Ця машина, мабуть, наймолодша та з найменшим пробігом, які лише можна знайти при бюджеті в 2500 доларів.

Saipa Tiba — це компактний автомобіль, який вироблявся іранською компанією Saipa з 2011 по сучасний час. Tiba є одним з найпопулярніших автомобілів в Ірані, завдяки своїй доступності і надійності. Він також відомий економічною витратою палива та невибагливістю до обслуговування.

Екземпляр, що продається у Києві, володіє 1,5-літровим бензиновим мотором і має пробіг у 93 тисячі кілометрів. Як видно на фото, авто було підфарбоване, подекуди є сліди корозії, та невеликі.

Citroen Berlingo 2007

Citroen Berlingo 2007 з пробігом в 245 тисяч кілометрів виставили на продаж у Вінниці. Власник авто стверджує, що останнім часом машиною їздив пенсіонер, натякаючи на обережне ставлення, вона не була в ДТП. Сред опцій — підігрів та електрорегулювання шкіряних сидінь. Поміняні розхідники.

Chery Elara 2010

Chery Elara 2010. Автомобіль китайського виробництва за 2500 доларів має всього 100 тисяч кілометрів пробігу. Продавець зазначає, що двигун мастила від заміни до заміни не витрачає, а загалом машина перебуває в справному стані і не доставляє проблем.

Chery Kimo 2008

Chery Kimo 2008 продається у Миколаєві. Власник авто розповідає, що ходова частина повністю обслужена, вся електроніка, коробка передач та кондиціонер працюють добре. Є підсилювач керма та електросклопідіймачі.

Chevrolet Aveo 2005

Chevrolet Aveo 2005 з 180 тисячами кілометрів на одометрі оцінили у 2500 доларів. Машина обслужена та зі зміненими розхідниками. Власник зазначає, що автомобіль добре доглядали, проте машина має деякі нюанси по кузову.

Chery Jaggi 2008 року з пробігом всього 100 тисяч кілометрів — надзвичайна рідкість, як для авто такого віку. Власник стверджує, що машина має великий багажник, мало використовувалась, не потрапляла в ДТП та не була фарбована. В авто замінені передні стійки, ремінь ГРМ, є новий акумулятор та комплект опцій.

Раніше "Телеграф" писав про топ-7 моделей авто, які виглядають статусно, але коштують до 10 тисяч доларів. Вибирайте їх, якщо хочете кататись на дорогій з вигляду тачці.