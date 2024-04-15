У Києві нахабний водій припаркував своє авто в парку: фото

Власник авто припаркувався під деревами

У Києві стався курйозний випадок, який викликав бурхливу реакцію киян та користувачів мережі. Водій Lexus, попри заборону, заїхав у парк на Дорогожичах та залишив там своє авто.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Оперативний". На фото видно, що нахабний водій виїхав на пішохідну зону і припаркувався під деревами.

Порушник правил паркування

У зеленій зоні на Дорогожичах

Користувачі мережі прокоментували ситуацію із гумором.

Також зухвале діяння викликало хвилю обурення серед киян. "Такого тільки на евакуацію!", "На потреби ЗСУ" пишуть читачі.

Зазначимо, стоянка на зелених зонах — це порушення ПДР, яке карається штрафом. А також авто порушника може бути евакуйоване на штрафний майданчик.

Якщо бачите порушення правил паркування — зателефонуйте до поліції за номером 102. Якщо патрульні не можуть відреагувати швидко, варто звернутися до служби контакт-центру КМДА на номер 1551.

Нагадуємо, нещодавно власниця автомобіля марки Toyota, перекрила рух громадського транспорту на Лук'янівці. У мережі опублікували відео.

Жінка вирішила сходити за круасанами, залишивши автівку просто посеред дороги. За цей час, близько 20 автобусів і тролейбусів не могли проїхати далі, утворивши значний затор. Обурені водії та пасажири вимушені були чекати близько 30 хвилин, поки власниця авто не повернулася.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві чоловік громив припарковані авто та ховався від поліції. Внаслідок хуліганських дій на машинах залишилися подряпини та вм’ятини.