На Закарпатті бурхливий паводок затопив дорогу національного значення: підтоплено 50 господарств (фото)

Біда людям

Негода накрила Закарпаття. Уже кілька днів область потерпає від сильних злив та проливних дощів.

У понеділок, 10 червня, тут підтопило трасу національного значення Львів-Самбір-Ужгород. Селевий потік зійшов на дорогу і домогосподарства у семи селах району. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Причиною такого сильного підтоплення називають не лише сильні опади, але й захаращеність систем водовідведення та стічних канав в Ужгородському районі. Через це затопило села Костинська Розтока, Кострина, Великий Березний, Жорнава, Малий Березний, Сіль та Забрідь.

Рятувальники оперативно прибули на місце надзвичайної події і відкачали майже 1000 кубометрів води. На сьогодні, 11 червня, підтоплення є у 10 дворах у селі Малий Березний та 2 дворах у Великому Березному. Ліквідація продовжується.

Крім того, через те, що ґрунт перезволожений, на автошлях Н-13 зійшов селевий потік. Це шлях національного значення, який з’єднує Львів з Самбором та Ужгородом. Рятувальники працювали всю ніч, тож проїзд забезпечено, проте поки що лиш 1 смугою.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі по затоплених вулицях плавають авто. Негода наробила лиха в місті та області.