Оновлена Tesla Model 3 може отримати значно більше потужності: що відомо

Якщо все справдиться, то електрокар матиме потужність майже як спортивні авто

Електромобіль Tesla Model 3, який є другим за популярністю на світовому ринку, отримав значущі косметичні та механічні оновлення в серпні. Серед цих оновлень — більш стриманий дизайн, покращення аеродинаміки та нові функції.

З'явилися чутки, що в Ілона Маска є також варіант Model 3 Performance з унікальними покращеннями, зокрема, новим заднім двигуном потужністю 412 к.с. Про це пише Іnsideevs.

Якою буде нова Model 3 Performance

Ентузіасти розрахували, що загальна потужність Model 3 Performance може досягти 618 к.с., тобто на 113 к.с. більше порівняно з попередньою моделлю.

Витік документа від південнокорейського Міністерства охорони навколишнього середовища, що поширили в соцмережі Х, також вказує на те, що новий задній двигун досягатиме максимальної потужності при вищих швидкостях.

Незважаючи на значущий приріст потужності, точні цифри потужності офіційно не підтверджені. Характеристики Model 3 Performancе, такі як маса на рівні 1857 кг, ємність батареї 82 кіловат-години та очікуваний запас ход близько 430 км повинні залишитися незмінними.

Офіційні деталі щодо цих оновлень повинні з’явитися найближчим часом. Завтра о 17:00 за східним часом (00:00 за Києвом) головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен та віце-президент з розробки транспортних засобів Ларс Мораві проведуть прямий чат, присвячений новій Model 3. У цей час також повинні представити новий Rivian R21.

Раніше "Телеграф" писав, що у Тернополі помітили спорткар вартістю в 3 мільйони гривень. Це Jaguar I-Pace EV 400.