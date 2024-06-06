Економні, але не гібриди: названо 10 бензинових авто з найменшою витратою палива

Ці авто споживають найменше у 2024 році

Ціни на бензин ростуть, тому проблема заощадження пального є дуже актуальною. На жаль, гібридні авто дуже дорогі, та ще й відомі своїми проблемами з коробками передач, тому вони не є чудовим рішенням для багатьох водіїв.

У такому випадку потрібно звернути увагу на економні бензинові авто. Про найкращі із них розповідає видання Motor1.

Найекономніші бензинові авто

За версією американського видання, хетчбек Mitsubishi Mirage є одним з найекономніших автомобілів у світі. Він витрачає лише 6,03 літри на 100 кілометрів шляху. Майже такий же показник у Honda Civic. Цей автомобіль має витрату пального всього 6,5 літра на 100 км. Така ж витрата і в Hyundai Elantra.

А ось популярному Nissan Versa, щоб проїхати 100 км у місті, потрібно уже 6,7 літра бензину. Такий же результат і в Toyota Corolla. Її найближчим конкурентом є седан Kia Forte, який споживає 6,9 літра пального на 100 км. На сьомій та восьмій сходинці з однаковим споживанням опинились Nissan Sentra та Volkswagen Jetta. Їхні показники складають 6,9 літра на 100 км.

На передостанній сходинці рейтингу опинилась Acura Integra з витратою пального 7,1 літра на 100 км. І рейтинг замикає позашляховик Nissan Kicks з такою ж витратою пального.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує зарядка популярних електрокарів з 1 червня, відколи тарифи на світло зросли. Для порівняння взяли також авто з бензиновим двигуном.