Включив курвофон: поляк голосно скаржиться на танки для бандерівців, через які перекрили трасу (відео)

Поляку важко почекати 3 хвилини

Поки в США пів року думали, чи надавати Україні новий пакет військової допомоги, ми втратили багато життів. Щодня ми ховаємо молодих хлопців, які загинули в ім’я свободи та незалежності. Та, схоже, поляків це не дуже бентежить. Деякі із них вважають більшою проблемою кількахвилинне стояння у заторах.

Зокрема, нещодавно у Мережу потрапив ролик, на якому дуже розсерджений поляк нецензурно висловлюється в адресу українців. Відео опубліковане у телеграм-каналі "Курсант".

У ролику поляк скаржиться, чому він повинен чекати, поки до цих українців, бандерівців, їдуть танки. Все це супроводжується нецензурними словами через кожне слово.

Нагадаємо, що це уже не перший випадок, пов’язаний з ненавистю деяких поляків до українців. Нещодавно українські водії почали скаржитись, що їх авто безсоромно атакують поляки. Зокрема, вони клеять на машини з українськими номерними знаками наклейки з надписом "Polska Antybanderowska" і знімають номери з авто на українській реєстрації.

А ще раніше з’явилась інформація про те, що шини українських водіїв у Польщі вночі таємно пошкоджують. Уже кілька українців звернулись через це до поліції.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Румунія ударними темпами будує транспортний коридор для України. Вона з’єднає Бухарест з українським кордоном і її планують здати у IV кварталі 2024 року.