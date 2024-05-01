Майже 20 машин у пастці, багато жертв: у Китаї обрушилася автомобільна траса (відео)

Рухнула ділянка дороги завдовжки більше 17 метрів

Після сильних дощів на півдні Китаю в ніч проти середи, 1 травня, обрушилася ділянка шосе. Щонайменше 19 людей загинуло, ще 30 постраждали та доставлені до лікарні.

Як повідомила державна телекомпанія CCTV, чию інформацію передає Associated Press, обрушилася ділянка дороги завдовжки 17,9 метра. Інцидент стався близько 2-ї години ночі.

"Сіньхуа Новини" уточнює, що обвал стався на ділянці швидкісної автомагістралі "Мейда" /Мейчжоу-Дабу/, розташованій у провінції Гуандун /Південний Китай/. 18 автомобілів опинилися у пастці.

Після обвалення автошлях перекритий, продовжуються рятувальні роботи. Причини пригоди встановлюють відповідні органи.

Як повідомляв "Телеграф", у Перу автобус, що прямував з міста Селедін, впав в ущелину. Внаслідок події загинули 25 людей і ще 13 отримали поранення. Автобус опинився у річці Сендамаль. Отже, є ймовірність, що кілька пасажирів було винесено потоком.

Нагадаємо, раніше в Італії автобус з пасажирами злетів з естакади. Серед загиблих були українці.