Вийшли на трасу: польські фермери перекрили важливу автостраду біля німецького кордону

Замість того, щоб працювати, польські фермери вирішили вийти на трасу

Масштабні протести польських фермерів тепер завдаватимуть проблем не тільки Україні. Вседозволеність, якою користуються фермери, призвела до того, що вони вирішили блокувати важливу автомагістраль А2 поблизу Слубіце, яка з'єднує Варшаву і Берлін.

Про це повідомляє польське видання RadioZet. Зазначається, що заблокована фермерами траса є однією з ключових у транспортному сполученні Німеччини та Польщі.

Протест на трасі поблизу кордону двох країн розпочався 17 березня. У польскій поліції заявили, що рух автострадою А2 буде перекрито з обох боків; поліцейські сили забезпечать порядок на місці процесу, на розв'язках будуть цілодобово працювати поліцейські патрулі.

"Західний кордон залишатиметься закритим до тих пір, поки не закриють фактично східний кордон", – заявили фермери, які замість того, щоб працювати, виходять на трасу. Німецька сторона поки що ніяк не коментувала перекриття поляками автостради.

Раніше "Телеграф" писав, що вимоги польських фермерів, які обіцяють, що їхні протести стануть ще сильнішими, неможливо виконати. Українське зерно вже й так не імпортується до їхньої країни.

Польща та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ведуть переговори щодо скасування для поляків частини вимог так званого "зеленого курсу" Європейського Союзу, а також щодо вирішення проблеми "напливу продукції". Якщо це буде зроблено, таке рішення дозволить значно пом'якшити ситуацію з фермерськими протестами.

Мітингувальники на польсько-українському кордоні вчергове не пропускають вантажівки із допомогою для українських військових. Зокрема, фури стоять перед пунктом пропуску "Медика-Шегині".