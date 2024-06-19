Електромобілі виявились не такими надійними, як здавалось: результати дослідження дивують

Електрокари мають більше проблем з надійністю, ніж звичайні автомобілі з бензиновими чи дизельними двигунами

Електрокари вважають майбутнім автомобільної промисловості, проте нове дослідження виявило, що вони поки що значно поступаються традиційним автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння за показниками надійності. Ця проблема може стати серйозною перешкодою для широкого впровадження електромобілів на ринку.

Згідно з новим дослідженням Consumer Reports, електромобілі (EV) та гібридні автомобілі з можливістю підзарядки (PHEV) мають значно більше проблем з надійністю, ніж традиційні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Електромобілі менш надійні

Дослідження, що базується на відгуках понад 330 000 власників автомобілів, виявило, що електромобілі мають на 79% більше проблем, ніж звичайні автомобілі з бензиновими чи дизельними двигунами. Найпоширенішими проблемами для електромобілів є:

перегрів електродвигунів,

проблеми з системами зарядки,

проблеми з акумуляторними батареями.

У Consumer Reports пояснюють це "дитячими хворобами" нової технології. Більшість виробників електромобілів або є новачками в цій галузі, або ж це нові компанії, які тільки починають випускати автомобілі.

Гібриди з підзарядкою ще гірші

Ситуація ще гірша для гібридних автомобілів з можливістю підзарядки (PHEV). Вони мають на 146% більше проблем, ніж звичайні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Причина в тому, що PHEV поєднують складні системи електричного та бензинового приводів.

Звичайні гібриди кращі

Проте звичайні гібридні автомобілі без можливості підзарядки виявилися на 26% надійнішими, ніж традиційні автомобілі. Це пояснюється більшим досвідом виробників у створенні таких гібридних систем.

Отже, хоча електромобілі вважаються простішими в обслуговуванні через меншу кількість рухомих частин, на практиці вони поки що мають більше проблем з надійністю порівняно зі звичайними автомобілями. Виробникам ще потрібен час, щоб відпрацювати нові технології.

Раніше "Телеграф" писав, що зарядка електрокара за 10 хвилин стане реальністю уже цього року. Проте скористатися нею зможуть далеко не всі водії.