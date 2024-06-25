(Не) скромний гараж Джокера: що відомо про гігантський автопарк Романа Кравця, якого пов’язують з ОП (фото, відео)

"Бізнесмен" має величезний автопарк

Нещодавнє журналістське розслідування щодо власника каналу "Джокер" довело, що українські посадовці таки контролюють Telegram-канали. Хоч раніше вони заявляли про протилежне.

Мова йде про такого собі Романа Кравця, 29-річного бізнесмена, який заробив статки саме у медіапросторі. Журналісти hromadske розповіли про його кортежі, охорону, квартири, а також постійні поїздки за кордон під час Великої війни. А ми розповімо про його автопарк. До речі, Джокер полюбляє пересуватися кортежами.

Авто "Джокера": якими авто володіє та користується Роман Кравець

Попри те, що Роман Кравець активно розповідає про те, що під час війни з України чоловікам виїжджати не можна (особливо політикам), сам він вже 5 разів лише за час повномасштабного вторгнення був за кордоном. Зокрема, у Саудівській Аравії. Власник телеграм-каналу "Джокер" пише провокативні пости та атаки на бізнес з салону елітних авто, наприклад, свого Lexus за 150 тисяч гривень.

Вперше, у жовтні 2023, Кравець перетнув кордон на старенькому Mercedes-Benz S 550 2014 року випуску. Автомобіль куплений у 2022 році. На авторинку такий коштує близько 50 тисяч доларів. Та цю машину він залишив десь поза межами України, адже назад повернувся на Mercedes-Benz S 250 CDI. Це елітне авто, яке, залежно від року випуску, може коштувати від 20 до 160 тисяч доларів. Зареєстрована машина на 67-річну Катерину Лозинську зі Львова. Наразі не відомо, який зв’язок є між цією жінкою та Кравцем.

Також власник телеграм-каналу "Джокер" полюбляє кататись на орендованих авто. Виїжджає на одній автівці, а приїжджає іншою. І майже завжди це преміальні Мерседеси. Також у документах про виїзд за кордон фігурує Nissan Rogue, та це, мабуть, найдешевше авто, яке можна побачити в оточенні бізнесмена. Повертається він уже на крутому Майбаху. Це елітний позашляховик, який коштує щонайменше 210 тисяч доларів. Ймовірно, Кравець може собі дозволити такі автомобілі, адже ціни на послуги його телеграм-каналу просто "зашкалюють". За звичайну рекламу тут потрібно заплатити понад 47 тисяч доларів, а якщо "попросити" припинити публікації на певну тематику, то це обійдеться в 389 тисяч доларів.

На Романа Кравця записана ще одна автівка. Це Lexus LX 600, який він купив за 150 тисяч доларів буквально нещодавно. За даними журналістів, бізнесмен витрати на автівки понад 8 млн гривень лише за час повномасштабного вторгнення. У його кортеж також входить Toyota Land Cruiser.

Раніше "Телеграф" писав, на чому їздить народний депутат Микола Тищенко. Він має люксові тачки, але записані на інших людей.