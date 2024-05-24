Дали покататись? Невістка Оксани Білозір їздить столицею авто за 2 мільйони, хоч має зарплату нардепки

Світ політики завжди наповнений несподіванками та таємницями, і нещодавно в центрі уваги опинилася депутатка, а за сумісництвом – невістка народної артистки України, Лариса Білозір. Її ім'я, яке зазвичай асоціюється з активною політичною діяльністю та соціальними ініціативами, зараз обговорюється в контексті її любові до люксового життя.

Лариса Білозір відома своєю любов`ю до дорогої ювелірки, одягу та аксесуарів. Свого часу її прихід до ПАРЄ з сумкою відомого бренду Louis Vuitton, вартість якої перевищує 100 тисяч гривень, викликав різні реакції та обговорення в громадськості. На цей раз у центрі уваги опинилася автівка нардепки, якою вона їздить Києвом.

Лариса Білозір офіційно не має власного автомобіля, але користується новенькою "Tesla Model Y" вартістю 2 мільйони гривень. "Інформатор" з'ясував, що в податковій декларації власником автомобіля вказано її брата. Авто було придбано вже після початку повномасштабної війни.

Tesla Model Y – що це за авто

Tesla Model Y – це електричний кросовер підвищеного комфорту. Вона може розганятися від 0 до 100 км/год за кілька секунд, забезпечуючи динамічний та плавний рух. А залежно від обраної конфігурації та модифікації, має запас ходу від близько 370 до понад 500 км на одному заряді. Але, зважаючи на ціну, Tesla залишається авто з люксового сегмента, на яке пересічному українцю не заробити й за все життя.

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