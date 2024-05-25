Тачки Юлії Тимошенко: раритетна "Чайка", дешева Toyota Camry та інші авто у власності родини нардепки (фото)

Юлія Тимошенко — поціновувачка Мерседесів

Наскільки відомо громадськості, народну депутатку Юлія Тимошенко не можна назвати поціновувачкою автомобілів. Вони для неї — радше спосіб пересування. Проте, звісно ж, Леді Ю не буде їздити на Жигулях чи, скажімо, Волзі. В автопарку політикині — лише елітні марки. Розповідаємо про них детальніше.

Про те, на яких автомобілях Тимошенко пересувалась на початку своєї політичної кар’єри, не відомо. А за часи прем’єрства це все ще більш втаємничено. За однією інформацією, Тимошенко користувалась броньованими службовими авто. Проте сама політикиня цю інформацію спростувала, кажучи, що користується лише особистими авто. Втім, жодної автівки у власності Юлії Тимошенко ніколи не було.

Так це чи ні, але Юлія Тимошенко точно віддає перевагу Мерседесам. Цих авто — найбільше за весь час публічності нардепки.

У 2019 році, під час передвиборчої кампанії, Юлію Володимирівну помітили, коли вона виходила з салону Mercedes S-классу W220, розкішного седана. Цей автомобіль вона використовувала ще з часів правління Ющенка. Потім її також бачили на задньому сидінні схожого авто, лише у 221-му кузові.

Дочка Юлії Тимошенко — Євгенія — також любить Мерседеси. Ще коли її матір була прем’єром, дівчину часто бачили за кермом Mercedes CLS.

У 2020 році Юлія Тимошенко їздила на Mercedes S600. Цей автомобіль, як писав тоді Bihus.info, належав компанії "Інтернаціональні індустріальні проекти". Вона прямо пов’язана з чоловіком голови ВО "Батьківщина". Оренда авто оплачувалась з державного бюджету, адже партія "Батьківщина" сплачувала кошти за неї на рахунок компанії Олександра Тимошенко. У 2018 році платникам податків ця послуга обійшлась у понад мільйон гривень.

Також народна депутатка має охорону. За нею впритул їздив чорний "Кубік". Відповідно, жодного авто не було у декларації.

Жодна з цих автівок не була записана на Юлію Володимирівною. Транспортні засоби офіційно мали лише її чоловік Олександр та дочка Євгенія. Зокрема, Mercedes-Benz GL 350 CDI 2014 року випуску був записаний на Олександра Тимошенка.

А що сьогодні?

У декларацію за 2023 рік родина внесла 4 автівки. Три з них у власності чоловіка. Це Toyota LC 200 2018 року випуску, ГАЗ 14 1983 року ("Чайка"), а також Audi A8 2016 року. Євгенія Тимошенко володіє лише Toyota Camry 2018 року. Цю автівку дочка віддала матері у безоплатне користування.

Раніше "Телеграф" писав про автомобілі Леоніда Кучми. Другий президент України володів лімузином з радянськими килимками, броньованим Mercedes за 500 тисяч доларів та іншими транспортними засобами.