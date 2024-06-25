Народився у Москві, навчався у США і часто був під "прицілом" силовиків: цікаві факти з біографії Андрія Балоги

Сім’я міського голови тісно пов’язана із політикою

Мера Мукачева Андрія Балога та голову райради Михайла Ланьо затримали співробітниками НАБУ та СБУ. Це пов’язано з корупційною схемою продажу стадіону "Авангард", що знаходиться у Мукачеві.

"Телеграф" розповідає докладніше, хто такий Андрій Балога та що відомо про його життя. У біографії українського політика є цікаві деталі.

Що важливо, восени 2023 року фігуранти вже проводили обшуки. Однак, тоді нікого не затримали.

Біографія Андрія Балоги

Народився 19 квітня 1988 року у Москві.

Батько – український політик, нардеп – Балога Віктор Іванович. Мати – Балога Оксана Анатоліївна. Дядьки — Павло Балога у 2012-2014 роках також був парламентарієм та Іван із 2010 по 2014 рік очолював Закарпатську обласну раду, двічі обирався на парламентських виборах. Двоюрідний дядько — Василь Петьовка. У середині "нульових" займав крісло міського голови Мукачева. Тричі обирався на парламентських виборах. Одружений з Едіте Гелетей, племінницею ексміністра оборони Валерія Гелетей. У 2020 році вона була приватною підприємницею та співвласником низки компаній. Діти — Софія та Андрій.

Навчався у середній школі міста Рола, штат Північна Дакота (США). Там же він отримав диплом про вищу освіту – в Університеті Північної Дакоти за спеціальністю "Економіка. Бізнес".

2005 року здобув середню освіту в Мукачівській гімназії (екстерному).

З червня 2011 року по жовтень 2015 року Балога працював на посаді директора ТОВ "Мукачівський інститут меблів".

2013 року став депутатом Закарпатської обласної ради, а також головою фракції "Єдиний центр".

З листопада 2015 року – міський голова міста Мукачево у Закарпатській області.

Скандали

10 жовтня 2023 року до Балога та Ланьо прийшли з обшуками СБУ та НАБУ у справі про корупційні схеми з продажу комунальної власності за заниженими цінами. Йшлося про продаж землі біля стадіону "Авангард", через що бюджет міг недоотримати 100 млн гривень.

У січні 2024 року голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що Андрій Балога не має диплома університету Північної Дакоти. За його словами, копії диплома немає ні в Закарпатській обласній раді, де Андрій Балога був депутатом у 2013-2015 роках, ні в обласній територіальній виборчій комісії, куди він здавав документи як кандидат до обласних депутатів.

Геннадій Москаль також стверджує, що нібито Андрія Балогу в США чотири рази притягали до відповідальності (зокрема кримінальної) за наркотики та алкоголь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 червня Генпрокурор України повідомив про підозру нардепу Миколі Тищенку. Це пов’язано з фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.