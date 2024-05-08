Тачки Коломойського, які він приховує від зайвих очей: дешева Skoda і розкішні кортежі

Зібрали усе, що відомо про авто Коломойського

Впливовий у минулому український бізнесмен та олігарх Ігор Коломойський отримав нову підозру. Цього разу — в організації замовного вбивства (йдеться про напад на адвоката).

У часи своєї найбільшої слави та політичного впливу Коломойський, як і другий президент України Леонід Кучма, пересувався виключно кортежами. Не забував він також привертати увагу публіки до себе. Зокрема, за допомогою дивних автомобілів. "Телеграф" вирішив розповісти, якими машинами пересувався Ігор Коломойський, і які транспортні засоби приховував від людських очей.

У Коломойського є багато машин, і це ні для кого не секрет. Проте майже усі з них записані на колег та друзів, чи на підприємство, повідомляє ТопЖир. Так, у Дніпрі, наприклад, автопарк банку "Приватбанк" у 2011 році виглядав не гіршим, ніж у якогось арабського шейха. Крім звичайних для багатіїв Bentley та інших спортивних авто, тут був суперкар Tesla Roadster Sport, який у ті часи вважався неабияким ексклюзивом. У 2009 році цей американський електрокар коштував понад 112 тисяч євро. Автомобіль випускався обмеженим тиражем, а черга за ним складалась з понад тисячі людей (і всі мільйонери).

BMW та мікроавтобус

Як писали раніше "Схеми", Коломойський їздить на BMW з номерами, які не можна "пробити" по базі. Це могло свідчити про те, що вони підробні, або ж для прикриття.

Ситуація з мікроавтобусом Volkswagen інша. Його номери є в базі. Це Volkswagen MULTIVAN 2014 року випуску, зареєстрований на юридичну особу у Чорноморську, Одеська область.

Дешеве авто — прикриття чи піар-хід?

А вже під час проживання олігарха в Ізраїлі Коломойський під час інтерв’ю ВВС показав своє авто. Це Skoda Kodiaq, яка коштує не більш як 35 тисяч доларів — дуже дешево для масштабів українського бізнес-магната.

Та у соцмережах тоді не повірили, що бізнесмен їздить на такому "середнячковому" авто, і припустили, що це лише прикриття для журналістів. Або — черговий спосіб тримати свої статки в секреті.

Та це далеко не всі авто, які є в олігарха. У вересні НАБУ і САП арештували майно Коломойського, серед якого є понад 1,6 тисячі транспортних засобів. Вони прямо чи опосередковано належать бізнесмену. Ймовірно, у цьому автопарку є багато цікавого.

Раніше "Телеграф" розповідав про авто Януковича, який полюбляв раритети та елітні Mercedes. В автопарку "лєгітімного" були як звичайні транспортні засоби, так і преміумкласу.