Нема кому це робити: деяким водіям в Україні пропонують непогану зарплату і "бронь", проте охочих обмаль

Ринок праці України пропонує стабільні та високооплачувані вакансії для водіїв сміттєвозів у великих містах, проте попит на них невеликий

Україна стикається з серйозною проблемою у сфері вивезення побутових відходів. Нестача кваліфікованих водіїв сміттєвозів стає все більш очевидною, що може призвести до не найприємніших наслідків.

Аналіз ринку праці показує, що попит на водіїв сміттєвозів значно перевищує пропозицію. У Києві та Львові, найбільших містах України, постійно відкриті вакансії для водіїв спецтехніки. Компанії пропонують привабливі умови праці, включаючи досить високу заробітну плату, офіційне працевлаштування та додаткові пільги.

Які вакансії є для водіїв спецтранспорту

ПрАТ "Київспецтранс" шукає водія сміттєвоза для роботи в Києві, в районі Виноградар. Ця робота передбачає керування великогабаритними транспортними засобами для збору та вивезення сміття. Зарплата становить від 30 000 до 40 000 гривень на місяць.

Графік роботи — шість днів на тиждень з вихідним у неділю. Для отримання цієї посади потрібен досвід роботи від двох років на великих автомобілях та наявність середньої освіти. Компанія пропонує ряд привабливих умов для своїх працівників. Зокрема, зазначено можливість бронювання від мобілізації. Серед інших — офіційне працевлаштування, вчасна виплата зарплати, безкоштовне житло для тих, хто приїжджає з інших міст. Крім того, працівники отримують оплату лікарняного та щорічну оплачувану відпустку.

ТОВ "Селтик" шукає водія на спецтехніку (сміттєвоз) для роботи в Києві. Зарплата становить 35 000 гривень на місяць. Робоче місце знаходиться на Лівому березі.

Для цієї посади потрібен досвід роботи від одного року, водійські права категорії С, а також старанність, дисциплінованість і вміння виконувати слюсарні роботи. Основні обов'язки включають вивезення твердих побутових відходів. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, своєчасну виплату зарплати раз на місяць, оплачувану відпустку, а також безкоштовне житло для іногородніх працівників.

Графік роботи — шестиденний робочий тиждень з вихідним у неділю. "Селтик" є підприємством критичної інфраструктури, то ж може запропонувати своїм співробітникам "бронь".

Також ТОВ "Ековей Вейст Менеджмент" шукає водія сміттєвоза для роботи у Львові. Зарплата становить від 35 000 до 40 000 гривень на місяць, плюс премії. Робоче місце розташоване за 3 км від центру міста.

Для цієї посади потрібен досвід роботи від одного року та наявність водійських прав категорії С. Основні обов'язки включають керування спеціалізованою вантажівкою для вивезення побутових відходів, подачу сміттєвоза під навантаження і розвантаження, а також контроль за завантаженням та розміщенням вантажу в кузові автомобіля.

Графік роботи – два дні роботи через два дні відпочинку. Маршрут охоплює Львів та Львівський район. Компанія пропонує повну зайнятість та офіційне працевлаштування, а також бронювання від мобілізації.

Проте, не зважаючи на постійно оновлювані вакансії, відгуків на них небагато. Вони мають досить специфічні вимоги до кваліфікації, як от досвід роботи на великогабаритних автомобілях. Та пропонують складні умови праці: робота передбачає шестиденний робочий тиждень і значні фізичні навантаження.

Ситуація, що складається, може мати серйозні наслідки для екології та санітарного стану міст. Несвоєчасне вивезення сміття призводить до накопичення відходів, що створює загрозу для здоров'я населення та навколишнього середовища.

Раніше "Телеграф" писав про вакансію для водіїв із "бронею". Проте, далеко не всім пропонують захмарні зарплати.