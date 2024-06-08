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Без виїзду за кордон та з бронню від мобілізації: водіям готові платити до 60 тисяч на місяць

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Робота водієм Новина оновлена 08 червня 2024, 15:07
Робота водієм. Фото Колаж "Телеграфу"

Потрібні права категорії С, С1

В Україні все дедалі більше з'являється високооплачуваних вакансій з бронню від мобілізації, особливий попит є на водіїв. Так, у Вінниці шукають людину зі стажем водіння від 2 років категорії С-С1 і пропонують зарплату до 60 тис. гривень.

Відповідна вакансія з’явилася на одному із сайтів пошуку роботи та підбору персоналу. Українська компанія пропонує працевлаштування на посаду водія-експедитора без виїзду за кордон з можливим бронюванням.

Заробітна плата від 55 000 до 60 000 грн, працевлаштування за домовленістю.

Вимоги до працівника:

  • права категорії С, С1 — обов’язково;
  • наявність ТАХО-карти;
  • стаж роботи по трудовій книжці від 2-х років на вантажному автомобілі (Mersedes-Benz Atego);
  • відмінне знання Вінниці та області, також бажано й України;
  • комунікабельність, відповідальність, активність, старанність, витримка.

До обов'язків людини входитиме приймання вантажу відповідно до супровідних документів, перевірка цілісності упаковки та завантаження — розвантаження його. Також забезпечення збереження вантажу під час транспортування, оформлення документації по прийому і здачі вантажів. Обов'язково ведення маршрутних листів, відзначаючи маршрути проходження, витрати палива. Роботодавець наголошує, що в обов'язки водія входитиме розвантаження авто.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям запропонували роботу за 55 тисяч на місяць з бронню від мобілізації за потребою.

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