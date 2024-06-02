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Українцям пропонують роботу з гарною зарплатою та бронею від мобілізації: але є важлива умова

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Українцям пропонують роботу з гарною зарплатою та бронею від мобілізації: але є важлива умова Новина оновлена 02 червня 2024, 11:08

Вакансія підійде багатьом

В Україні стає все простіше знайти роботу з бронею від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше таких вакансій. Відповідні пропозиції вже є у різних містах, а деякі з них із досить високою зарплатою.

Про це свідчать дані на одному з популярних сайтів для пошуку роботи. Там, наприклад, з’явилася вакансія кур’єра із зарплатою вищою за середній рівень. Її пропонує компанія "Нова пошта". Співробітників шукають у Дніпрі, але важливою умовою є наявність легкового автомобіля.

Що собою являє робота

Водiй з легковим авто на доставку поштоматів (лівий берег).

Що потрібно робити

  • Здійснювати адресну доставку або забір посилок клієнтів.
  • Здійснювати взаєморозрахунки із клієнтами.
  • Оформляти супровідні документи.
  • Підтримувати автомобіль у належному технічному стані.

Які вимоги висувають до майбутнього співробітника

  • Наявність водійського посвідчення категорії В.
  • Наявність власного автомобіля.
  • Наявність відкритого ФОП або готовність його відкрити.
  • Безаварійний стаж водіння автомобілем.
  • Гарне знання міста.
  • Професійні навички керування автомобілем.
  • Вільне володіння українською мовою.

Що пропонують

  • Офіційну заробітну плату, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження.
  • Роботу для чоловіків та жінок.
  • Безкоштовне навчання.
  • Молодий дружній колектив.
  • Бронювання військовозобов'язаних.
  • Можливість кар'єрного зростання.

Розмір зарплати

25-30 тисяч гривень

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві з’явилося багато вакансій із бронюванням від мобілізації та зарплатою від 20 тисяч гривень. Є пропозиції для різних спеціалістів.

Теги:
#Україна #Робота #Мобілізація