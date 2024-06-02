Українцям пропонують роботу з гарною зарплатою та бронею від мобілізації: але є важлива умова

Вакансія підійде багатьом

В Україні стає все простіше знайти роботу з бронею від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше таких вакансій. Відповідні пропозиції вже є у різних містах, а деякі з них із досить високою зарплатою.

Про це свідчать дані на одному з популярних сайтів для пошуку роботи. Там, наприклад, з’явилася вакансія кур’єра із зарплатою вищою за середній рівень. Її пропонує компанія "Нова пошта". Співробітників шукають у Дніпрі, але важливою умовою є наявність легкового автомобіля.

Що собою являє робота

Водiй з легковим авто на доставку поштоматів (лівий берег).

Що потрібно робити

Здійснювати адресну доставку або забір посилок клієнтів.

Здійснювати взаєморозрахунки із клієнтами.

Оформляти супровідні документи.

Підтримувати автомобіль у належному технічному стані.

Які вимоги висувають до майбутнього співробітника

Наявність водійського посвідчення категорії В.

Наявність власного автомобіля.

Наявність відкритого ФОП або готовність його відкрити.

Безаварійний стаж водіння автомобілем.

Гарне знання міста.

Професійні навички керування автомобілем.

Вільне володіння українською мовою.

Що пропонують

Офіційну заробітну плату, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження.

Роботу для чоловіків та жінок.

Безкоштовне навчання.

Молодий дружній колектив.

Бронювання військовозобов'язаних.

Можливість кар'єрного зростання.

Розмір зарплати

25-30 тисяч гривень

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві з’явилося багато вакансій із бронюванням від мобілізації та зарплатою від 20 тисяч гривень. Є пропозиції для різних спеціалістів.