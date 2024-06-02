Українцям пропонують роботу з гарною зарплатою та бронею від мобілізації: але є важлива умова
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вакансія підійде багатьом
В Україні стає все простіше знайти роботу з бронею від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше таких вакансій. Відповідні пропозиції вже є у різних містах, а деякі з них із досить високою зарплатою.
Про це свідчать дані на одному з популярних сайтів для пошуку роботи. Там, наприклад, з’явилася вакансія кур’єра із зарплатою вищою за середній рівень. Її пропонує компанія "Нова пошта". Співробітників шукають у Дніпрі, але важливою умовою є наявність легкового автомобіля.
Що собою являє робота
Водiй з легковим авто на доставку поштоматів (лівий берег).
Що потрібно робити
- Здійснювати адресну доставку або забір посилок клієнтів.
- Здійснювати взаєморозрахунки із клієнтами.
- Оформляти супровідні документи.
- Підтримувати автомобіль у належному технічному стані.
Які вимоги висувають до майбутнього співробітника
- Наявність водійського посвідчення категорії В.
- Наявність власного автомобіля.
- Наявність відкритого ФОП або готовність його відкрити.
- Безаварійний стаж водіння автомобілем.
- Гарне знання міста.
- Професійні навички керування автомобілем.
- Вільне володіння українською мовою.
Що пропонують
- Офіційну заробітну плату, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження.
- Роботу для чоловіків та жінок.
- Безкоштовне навчання.
- Молодий дружній колектив.
- Бронювання військовозобов'язаних.
- Можливість кар'єрного зростання.
Розмір зарплати
25-30 тисяч гривень
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві з’явилося багато вакансій із бронюванням від мобілізації та зарплатою від 20 тисяч гривень. Є пропозиції для різних спеціалістів.