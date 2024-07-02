Легендарний синій диван уже в Києві: ексклюзивні фото та відео з винахідником Аркадієм Фішманом

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов зустрів винахідника у Києві

Винахідник із Заліщиків (Тернопільська область), який став зіркою Мережі завдяки своєму дивовижному творінню — блакитному електродивану, — уже дістався до української столиці.

Уявіть собі лише — верхом на дивані українськими дорогами та швидкісними трасами. На цей неабиякий ризик Аркадій Фішман та його супутниця у мандрах Олена Дунець пішли заради доброї справи. Вони збирають 2 мільйони гривень для купівлі наземних дронів для розмінування та евакуації наших поранених захисників.

У Києві Аркадія та Олену зустрів кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. У відео — щира розповідь Аркадія Фішмана про труднощі і побутові проблеми, які довелось подолати заради доброї справи.

Аркадій народився у Слов’янську. Його мама — бухгалтер, батько — інженер. Тому чоловік вирішив піти шляхом батька і також став інженером. Він здобув освіту в Донбаській державній машинобудівній академії. Захоплюється інженерією здавна — якось він виготовив інтроцикл. Це транспортний засіб, який дещо нагадує циркове колесо. У ньому водій розташовується всередині і може рухатись. Його плани з масового виготовлення такого транспортного засобу зламала війна.

Зі Слов’янська Аркадій Фішман перевіз до Тернопільщини лише деякі деталі від інтроцикла. Вони і стали донором для легендарного синього дивана. Спочатку він із сином їздив диваном невеличким містечком Заліщики. Згодом вирішили перетворити захоплення на добру справу — допомогти ЗСУ.

Працює цей диван (хоч насправді у ньому від побутового дивана дуже мало чого залишилось) на електротязі. У ньому встановлено акумулятор від електровелосипеда. Максимальна швидкість — до 30 кілометрів за годину.

Сьогодні Аркадій та Олена доїхали до Києва і залишатимуться тут як мінімум до 6 липня. У цей день у столиці відбудеться великий концерт, під час якого і завершиться диван-тур. Більше дивіться на фото "Телеграфу":

Раніше "Телеграф" писав, що відомий "диван на колесах" із Заліщиків вирушив до Києва. Тоді шлях волонтерів лише починався.