Легендарный синий диван уже в Киеве: эксклюзивные фото и видео с изобретателем Аркадием Фишманом

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов встретил изобретателя в Киеве

Изобретатель из Залещиков (Тернопольская область), ставший звездой Сети благодаря своему удивительному творению — голубому электродивану, уже добрался до украинской столицы.

Представьте себе только верхом на диване по украинским дорогам и скоростным трассам. На этот риск Аркадий Фишман и его спутница в путешествиях Елена Дунец пошли ради доброго дела. Они собирают 2 миллиона гривен для покупки наземных дронов для разминирования и эвакуации наших раненых защитников.

В Киеве Аркадия и Елену встретил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. В видео искренний рассказ Аркадия Фишмана о трудностях и бытовых проблемах, которые пришлось преодолеть ради доброго дела.

Аркадий родился в Славянске. Его мама – бухгалтер, отец – инженер. Поэтому мужчина решил пойти по пути отца и также стал инженером. Он получил образование в Донбасской государственной машиностроительной академии. Увлекается инженерией издавна — однажды он изготовил интроцикл. Это транспортное средство, несколько напоминающее цирковое колесо. В нем водитель находится внутри и может двигаться. Его планы по массовому изготовлению такого транспортного средства сломала война.

Из Славянской Аркадий Фишман перевез в Тернопольскую область лишь некоторые детали от интроцикла. Они стали донором для легендарного синего дивана. Сначала он с сыном ездил по дивану по небольшому городку Залещики. Впоследствии решили превратить увлечение в доброе дело — помочь ВСУ.

Работает этот диван (хотя на самом деле в нем от бытового дивана очень мало чего осталось) на электротяге. В нем установлен аккумулятор от электровелосипеда. Максимальная скорость – до 30 километров в час.

Сегодня Аркадий и Елена доехали в Киев и будут оставаться здесь как минимум до 6 июля. В этот день в столице состоится большой концерт, во время которого завершится диван-тур. Больше смотрите на фото "Телеграфа":

Ранее "Телеграф" писал, что известный "диван на колесах" из Залещиков отправился в Киев. Тогда путь волонтеров только начинался.