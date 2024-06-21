Подолати 650 км заради підтримки захисників України: відомий "диван на колесах" із Заліщиків вирушив до Києва (відео)

Унікальний електричний диван на колесах вирушив у благодійну подорож Україною.

Незвичайний транспортний засіб — диван на колесах — розпочав свою подорож із Заліщиків до Києва з благородною метою: зібрати кошти для підтримки Збройних Сил України. Винахідник цього унікального транспорту Аркадій Фішман та його супутниця Оленка Дунець планують подолати 650 км, відвідуючи різні міста України.

Аркадій Фішман, переселенець зі Слов'янська, який нині мешкає в Заліщиках Тернопільської області, сконструював цей незвичайний засіб пересування. Разом із Оленкою вони вирушили в тур, який завершиться 6 липня великим концертом у Києві.

Маршрут подорожі пролягає через Тернопіль, Вінницю, Хмельницький, Житомир та Київ. У кожному місті мешканці матимуть можливість побачити диван на колесах, сфотографуватися з ним та зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ.

Що це за диван

Диван на колесах — це унікальний транспортний засіб, майже повноцінний електромобіль, здатний пересуватися дорогами України. За основу взято звичайний диван, який було модифіковано для руху та оснащено електричним двигуном. Він має вбудований акумулятор, який потребує періодичної підзарядки. Диван може розвивати швидкість до 20-30 км/год і здатний проїхати значну відстань на одному заряді, що дозволяє подорожувати між містами.

Ця унікальна акція не лише привертає увагу до потреб українських військових, але й демонструє винахідливість та патріотизм українців у складний для країни час. Диван на колесах став символом єдності та підтримки, об'єднуючи людей навколо спільної мети — допомоги захисникам України.

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