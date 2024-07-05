Mitsubishi з "сюрпризом": звичайна реєстрація авто в Одесі закінчилася викликом поліції

Важливо розуміти, що економія на перевірці історії автомобіля може обернутися значно більшими витратами

Мрія про власне авто може перетворитися на справжній кошмар, якщо не бути обережним при купівлі. Необачність при виборі транспортного засобу може призвести до цілої низки неприємностей: від прихованих технічних несправностей, які виявляються вже після покупки, до юридичних колізій, пов'язаних з документацією чи кримінальним минулим автомобіля.

У сервісному центрі МВС Одеської області стався інцидент, який нагадує про важливість ретельної перевірки автомобілів перед купівлею. Власник Mitsubishi Space Runner, який прибув для реєстрації свого нового придбання, несподівано зіткнувся з серйозними проблемами.

Подробиці оборудки

Під час стандартної процедури експертного дослідження фахівці центру виявили, що маркувальні позначення номера кузова автомобіля були змінені. Експерти встановили, що частина номерної деталі була вварена з іншого, аналогічного автомобіля. Це відкриття змусило співробітників сервісного центру негайно призупинити реєстраційну операцію та викликати поліцію для подальшого розслідування.

Така ситуація є серйозним порушенням закону і може свідчити про кримінальне минуле автомобіля. Ретельна перевірка історії та технічного стану транспортного засобу перед покупкою може запобігти подібним неприємним сюрпризам та можливим юридичним наслідкам.

Власник Mitsubishi Space Runner, який мріяв про нове авто, тепер зіткнувся з неочікуваними проблемами. Замість радості від нового придбання, він отримав серйозні юридичні труднощі, які потребуватимуть часу та зусиль для вирішення. Цей інцидент підкреслює важливість роботи сервісних центрів МВС у виявленні потенційно проблемних транспортних засобів та запобіганні їх незаконному використанню на дорогах України.

Раніше "Телеграф" писав про ризики при покупці машини "за техпаспортом". За такої угоди покупець фактично не отримує не право власності на авто.