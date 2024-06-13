Пастка для автовласників: адвокат попереджає про ризики при покупці машини "за техпаспортом"

В Україні набирає популярності ризикована схема купівлі автомобілів "за техпаспортом"

У зв’язку з нещодавно ухваленим в Україні законом про мобілізацію виник справжній бум на перереєстрацію автомобілів. Багато власників транспортних засобів прагнуть переоформити свої авто на родичів чи знайомих, щоб уникнути можливої конфіскації машини.

Проте експерти попереджають, що популярна схема купівлі авто "по техпаспорту" несе серйозні ризики та може обернутися для покупців серйозними проблемами із законом. Адвокат Мар’ян Сащук у своїй публікації в Instagram роз’яснює, що при покупці машини "за техпаспортом" новий власник набуває ще й низки неприємних сюрпризів.

Чому не варто купувати авто "за техпаспортом"

За словами юриста, за такої угоди покупець фактично отримує лише свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, але не право власності на нього. Офіційним власником залишається попередній власник авто, а новий власник може лише тимчасово користуватися машиною доти, доки перший не передумає.

"Ніколи не купуйте автомобіль "за техпаспортом", — наполягає Сащук. — Річ у тому, що законним власником авто ви стаєте тільки після перереєстрації машини в сервісних центрах МВС за договором купівлі-продажу". Адвокат зазначає, що така угода не має жодної юридичної сили та загрожує серйозними наслідками.

Наприклад, авто можуть оголосити в розшук або заарештувати через проблеми із законом у попереднього власника. Також частими є випадки, коли офіційний власник помирає, і новий користувач не може переоформити машину на себе. Щоб уникнути фінансових втрат та проблем із переоформленням у майбутньому, Мар’ян Сащук радить купувати автомобілі лише за встановленою законом процедурою — з укладанням договору купівлі-продажу та повною перереєстрацією в сервісному центрі МВС.

"Телеграф" уже розповідав, як переписати авто на іншу людину, не виходячи з дому. Машину можна перереєструвати за 15 хвилин.