Коли не варто купувати вживане авто: названо 3 головні ознаки

Існують певні ознаки поганого вживаного авто

Купівля вживаного автомобіля — це завжди ризик. Навіть якщо здається, що знайшли ідеальний варіант, існують певні "червоні прапорці", які мають насторожити.

Розгляньмо три основні ознаки, які вказують на те, що від такої покупки краще утриматися. Якщо ви побачили хоч одну із них, варто насторожитись і ще раз все перевірити. Цілком ймовірно, що така покупка не буде вигідною.

Ознаки, які вказують на те, що авто купувати не варто

По-перше, остерігайтеся авто, яке продає перекупник. Ці люди професійно займаються перепродажем машин, тож їхня мета — отримати максимальний прибуток. Вони можуть приховувати істинний стан транспортного засобу, аби лише здійснити вигідну угоду. Натомість, купуючи в приватної особи, ви маєте більше шансів дізнатися правдиву історію авто.

Наступний moment — великий пробіг. Звісно, все залежить від віку машини та її технічного стану. Проте чим більша цифра на лічильнику, тим вища ймовірність, що незабаром знадобиться серйозний і дорогий ремонт. Уникайте автівок із пробігом понад 200 тисяч кілометрів, якщо не впевнені в бездоганному обслуговуванні і наднадійному двигуні.

Третьою прикметою є наявність зайвих опцій. Здавалося б, чудово, адже можна отримати розкішну комплектацію за доступною ціною. Насправді ж численні гаджети стають додатковим навантаженням на бюджет у майбутньому. Рано чи пізно вони почнуть виходити з ладу, а ремонт обійдеться недешево. Краще зосередитися на базовій комплектації, яка задовольнить основні потреби.

Отже, перш ніж віддати гроші за вживане авто, зважте усі "за" і "проти". Скромніший, але акуратніший варіант виявиться мудрішою інвестицією, ніж преміальна машина з підводними каменями.

Раніше "Телеграф" також писав, що автоблогер назвав 7 популярних в Україні моделей авто, які не варто купувати у 2024 році. Причини можуть бути різні — від втрати актуальності і до неліквідності.