Для чого насправді потрібна ручка над головою водія в авто: про це багато хто і не здогадувався

Навіщо вони потрібні ручки саме з боку водія

Багато автолюбителів, сідаючи за кермо, помічають ручку на стелі зі свого боку і запитують: навіщо вона тут? Адже, на перший погляд, цей елемент декору здається зайвим для водія.

Це породжує різні теорії та припущення про її призначення. Хоча її функція може бути очевидною для пасажирів, роль цього елемента для водія не завжди ясна.

Навіщо потрібні ручки на стелі авто

Основне призначення цих ручок – забезпечення безпеки та комфорту пасажирів. Вони допомагають утриматися на місці під час різких маневрів, поворотів та при їзді нерівною дорогою. Крім того, ручки незамінні для людей похилого віку та людей з обмеженою рухливістю при посадці та висадці з автомобіля.

У разі ДТП ручка може допомогти уникнути удару головою об скло або стелю, хоча існує ризик вивиху ключиці при занадто сильному захваті. Однак правильно пристебнутий пас безпеки повинен мінімізувати цей ризик.

Як ручка на стелі допомагає водієві

Щодо сторони водія, є кілька теорій про призначення ручки:

Допомога при посадці та висадці, особливо у високих автомобілях. Зручність при регулюванні сидіння в автомобілях з ручним налаштуванням.

Однак найімовірніше пояснення – оптимізація виробництва. Виробникам простіше та дешевше встановлювати однакові елементи інтер’єру для всіх моделей, незалежно від розташування керма.

Важливо пам’ятати, що наявність цієї ручки не має провокувати водія на керування автомобілем однією рукою, особливо на високих швидкостях. Безпека на дорозі завжди має бути пріоритетом для всіх учасників руху.

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