Замініть негайно: що таке фільтр салону авто і як довго з ним можна їздити

Якщо цього не робити, будете дихати канцерогенами

Чи знаєте ви, що в салоні вашого авто може бути брудніше, ніж на вулиці? Це не жарт. Повітря, яке ви вдихаєте під час їзди, може містити пил, пилок, шерсть тварин, вихлопні гази та інші шкідливі домішки.

Саме для того, щоб це все відфільтрувати, існує салонний фільтр. Він затримує ці домішки, забезпечуючи чисте та свіже повітря.

Як часто потрібно міняти салонний фільтр?

Рекомендовано міняти фільтр кожні 10-15 тисяч кілометрів пробігу або раз на пів року. Частота заміни може варіюватися залежно від умов експлуатації.

Наприклад, якщо ви їздите по брудних дорогах або в місті з високим рівнем забруднення повітря, фільтр може потребувати заміни частіше.

Як замінити салонний фільтр самостійно?

Заміна салонного фільтру — це проста процедура, яку можна виконати самостійно. Для цього вам знадобиться лише викрутка та новий фільтр. Інструкцію з заміни можна знайти в керівництві з експлуатації вашого авто. Як правило, він розташований під бардачком або в повітрозабірнику.

Ароматичні фільтри

Окрім звичайних фільтрів, існують також ароматичні, які дозволяють надати салону вашого авто приємного аромату. Вони просочені спеціальними ефірними оліями. Аромат вивільняється поступово, протягом декількох тижнів.

Радимо при виборі ароматичного фільтра важливо звертати увагу на склад ефірних олій, бо деякі із них можуть викликати алергічні реакції. Пам'ятайте, що регулярна заміна салонного фільтру — це запорука чистого та свіжого повітря в салоні вашого авто.

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