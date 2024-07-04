Michelin зазнав фіаско: автоексперти протестували найпопулярніші моделі шин для електрокарів

Вибір оптимальних шин для електрокара — це складний баланс між продуктивністю та економічністю

Ринок електромобілів стрімко розвивається, і разом з ним зростає попит на спеціалізовані шини, здатні задовольнити унікальні потреби цих інноваційних транспортних засобів. Електрокари відрізняються від традиційних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння більшим крутним моментом, вищою вагою та особливими вимогами до енергоефективності. Це спонукає провідних виробників шин розробляти нові технології та матеріали, щоб створити оптимальні рішення для електромобілів.

Американська компанія Tire Rack провела масштабне тестування шин для одного з найпопулярніших електромобілів. У випробуваннях взяли участь 9 моделей шин від провідних виробників. Експерти оцінювали їх за ключовими параметрами: керованість, зчеплення з дорогою, комфорт, шумність та енергоефективність.

Результати дослідження

Лідером тестування міг би стати Michelin Pilot Sport 4S. Ця шина продемонструвала найкращі показники керованості та зчеплення як на сухому, так і на мокрому покритті. Проте вона виявилася найменш енергоефективною серед усіх протестованих моделей.

Оригінальна комплектація авто — Continental ProContact RX (T1) — показала збалансовані результати. Вона забезпечує хороший комфорт, керованість та енергоефективність. Проте вона має дещо жорсткішу характеристику порівняно з деякими іншими моделями в тесті

Найтихішою та найкомфортнішою виявилася модель Goodyear ElectricDrive 2, але вона поступається іншим за керованістю. Зокрема, при виконанні різких маневрів, шина демонструє певну невідповідність між відчуттям керма та фактичним зчепленням з дорогою.

Hankook iON evo AS став лідером з енергоефективності, але має проблеми зі зчепленням на мокрій поверхні.Bridgestone Turanza EV та Yokohama ADVAN Sport EV A/S забезпечують хороший комфорт та низький рівень шуму, але поступаються конкурентам у керованості та зчепленні.

Енергоефективність

Енергоефективність шин для електромобілів — ключовий фактор, який впливає на запас ходу та загальну ефективність електрокара. Результати тестування показують значні відмінності у споживанні енергії різними моделями шин:

Hankook iON evo AS: 163,4 Вт·год/км, Goodyear EcoReady: 167,1 Вт·год/км, Continental ProContact RX (T1): 169,0 Вт·год/км, Goodyear ElectricDrive 2: 170,3 Вт·год/км, Yokohama ADVAN Sport EV A/S: 170,3 Вт·год/км, Pirelli P Zero (PZ4): 170,3 Вт·год/км, Bridgestone Turanza EV: 171,5 Вт·год/км, Michelin Pilot Sports 4S: 180,2 Вт·год/км, Michelin Pilot Sports All Season 4: 181,4 Вт·год/км.

Різниця між найбільш та найменш ефективними шинами складає приблизно 18 Вт·год/км, що може суттєво вплинути на запас ходу електромобіля при тривалій експлуатації.

Раніше "Телеграф" писав, що зарядка електрокара за 10 хвилин може стати реальністю уже цього року. Однак для повноцінного використання переваг швидкої зарядки потрібна відповідна інфраструктура потужних зарядних станцій.