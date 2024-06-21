Вилучили права за ухилення від мобілізації? Існує лише один спосіб їх повернути

Роз’яснення дали у Міноборони

За ухилення від мобілізації в Україні військовозобов’язаних можуть позбавляти права водія. Є можливість їх повернути.

Як пояснили в Міноборони, якщо громадянин порушує військовий облік, Територіальний центр комплектування повідомляє про це поліцію. Вона має знайти та затримати порушника для доставки його у ТЦК. Якщо людину не знайдено, ТЦК посилає їй листа з вимогою з’явитися.

Якщо військовозобов’язаний не прийшов до ТЦК протягом десяти днів, військкомат може звернутися до суду, щоб обмежити його права. Зокрема йдеться про заборону керування автомобілем.

Суд розглядає справу та у разі позитивного рішення, її передають до виконавчої служби, яка вносить зміни до баз даних. Коли поліція зупинить такого водія та перевірить його за базою даних, його посвідчення водія вилучається.

Щоб отримати його назад, громадянин повинен з’явитися до ТЦК для оновлення облікових даних. Після цього у військкоматі йому видадуть відповідний документ, який йому слід зарахувати до виконавчої служби для закриття справи та повернення прав.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони розповіли, чи можуть представники ТЦК до 16 липня затримувати окремих осіб, доставляти їх на проходження військово-лікарської комісії та одразу мобілізувати. Саме тоді мине термін, відведений на оновлення даних з 18 травня.