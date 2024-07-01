В Україні може з’явитись новий штраф: за що каратимуть на 34 тисячі і навіть забиратимуть права

Можуть також забирати права на строк до 6 місяців

Уже найближчим часом в Україні може з’явитись новий штраф. Особливо часто зіштовхуватимуться з ним мотоциклісти та деякі інші водії.

Відповідний законопроєкт уже раніше подали до Верховної Ради. Проте розгляд його досі не розпочали.

Згідно з проєктом закону, в Україні може з’явитись новий штраф, і каратимуть ним водіїв, які перевищують допустимий рівень шуму. Йдеться про мотоциклістів та водіїв авто, що їздять без глушників.

Згідно з ним, запроваджуватиметься посилення відповідальності за надмірний шум транспортних засобів. Ініціатива передбачає суттєві фінансові санкції та можливе тимчасове позбавлення водійських прав.

За першу фіксацію порушення водію загрожуватиме штраф у розмірі 17 тисяч гривень. При повторному випадку сума зросте вдвічі — до 34 тисяч гривень. Крім того, порушник ризикує втратити право керування авто на термін від трьох до шести місяців.

Його автори пояснюють необхідність таких заходів кількома факторами:

Деякі водії модифікують свої автомобілі, значно підвищуючи рівень шуму двигуна. Це порушує спокій громадян і викликає суспільне невдоволення. В умовах воєнного стану такі звуки можуть нагадувати шум ворожих дронів, що створює додаткову напругу та відвертає увагу військових і правоохоронців.

Варто зазначити, що законопроєкт передбачає певну гнучкість у застосуванні санкцій. При повторному порушенні суд може обмежитися лише штрафом, не позбавляючи водія прав.

Ця ініціатива спрямована на покращення акустичного комфорту в населених пунктах та підвищення безпеки в умовах воєнного стану.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні водіїв масово карають на 340 гривень. Причиною є ненадання пріоритету в русі пішоходам.