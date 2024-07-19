Ретро-шик з кондиціонером і парктроніками: відреставрований BMW 1938 року шукає нового власника (фото)

Унікальний BMW 340 1938 року виставлено на продаж в Україні.

Ретро-автомобілі — це не просто транспортні засоби, а справжні витвори мистецтва, що втілюють історію та стиль минулих епох. Вони часто стають об'єктом колекціонування та інвестицій, адже їхня цінність з часом може значно зростати.

В Україні з'явилась можливість придбати рідкісний екземпляр BMW 340 1938 року випуску, який поєднує в собі класичний дизайн та сучасні технології. Цей автомобіль є результатом ретельної реставрації та модифікації, що робить його унікальним представником свого класу.

BMW 340 1938 року: подробиці

Зовнішній вигляд автомобіля зберігає елегантність оригінальної моделі, хоча кузов частково модифікований. Бежевий колір підкреслює витончені лінії класичного дизайну BMW. Під капотом цього ретро-автомобіля б'ється сучасне серце — 3-літровий 6-циліндровий дизельний двигун, запозичений у Mercedes-Benz 124 серії. Він працює в парі з автоматичною коробкою передач, також від Mercedes, забезпечуючи плавність ходу та надійність.

Інтер'єр автомобіля оздоблений шкірою та оснащений сучасними зручностями, такими як кондиціонер, електросклопідйомники, гідропідсилювач керма та круїз-контроль. Безпека забезпечується антиблокувальною системою (ABS) та імобілайзером.

Додаткові особливості включають люк, автономний обігрівач Webasto, передню та задню камери паркування. Автомобіль має довгу базу та зберігався в гаражних умовах. Ціна в оголошенні заявлена в 50 000 дол.

Цей BMW 340 1938 року — не просто автомобіль, а справжній витвір мистецтва, який поєднує в собі шарм минулого та комфорт сучасності. Він стане чудовим доповненням до будь-якої колекції класичних автомобілів або просто унікальним транспортним засобом для цінителів ретро-стилю.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі помітили що один ретрокар Mercedes-Benz 1930-х. Автомобілі цієї моделі випускалися понад 80 років тому.