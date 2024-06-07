Класика, що не підвладна часу: ретрокар Mercedes-Benz 1930-х років помітили у Дніпрі (фото)

Автомобіль дуже рідкісний

Рідкісні автомобілі — це справжня цінність для колекціонерів та шанувальників старовинної автомобільної техніки. Вони є свідченням розвитку інженерної думки та дизайну свого часу.

У Дніпрі нещодавно помітили Mercedes-Benz A 170 1938 року випуску. Поява такого ретроавтомобіля на вулицях міста стала справжньою окрасою для перехожих та автолюбителів, які змогли на власні очі побачити це раритетне авто. Автомобіль сфотографували на проспекті Поля. Відповідне фото виклали у телеграм-каналі "ХДніпро".

Що відомо про цей автомобіль

Mercedes-Benz A 170 був компактним автомобілем, розробленим як економічна альтернатива більшим і дорожчим моделям бренду. Він оснащувався 4-циліндровим двигуном об'ємом 1,7 літра і потужністю близько 38 к.с.

Ця модель відрізнялася досить сучасним на той час дизайном кузова обтічної форми з інтегрованими підніжками. A 170 став популярним серед середнього класу в Німеччині та деяких інших країнах Європи завдяки своїй відносно низькій ціні та економічності.

Поява Mercedes A 170 1938 року на дніпровських вулицях є рідкісним явищем, адже ці автомобілі випускалися понад 80 років тому.

Раніше "Телеграф" писав, що на дорогах у Києві помітили справжній раритет. Таку модель легендарної Toyota Camry бачили далеко не всі.