Ретро-шик с кондиционером и парктрониками: отреставрированный BMW 1938 года ищет нового владельца (фото)

Уникальный BMW 340 1938 года выставлен на продажу в Украине.

Ретро-автомобили – это не просто транспортные средства, а настоящие произведения искусства, олицетворяющие историю и стиль прошлых эпох. Они часто становятся объектом коллекционирования и инвестиций, потому что их ценность со временем может значительно возрастать.

В Украине появилась возможность приобрести редкий экземпляр BMW 340 1938 выпуска, который сочетает в себе классический дизайн и современные технологии. Этот автомобиль – результат тщательной реставрации и модификации, что делает его уникальным представителем своего класса.

BMW 340 1938: подробности

Внешний вид автомобиля сохраняет элегантность оригинальной модели, хотя кузов частично модифицирован. Бежевый цвет подчеркивает изящные линии классического дизайна BMW. Под капотом этого ретро-автомобиля бьется современное сердце – 3-литровый 6-цилиндровый дизельный двигатель, заимствованный у Mercedes-Benz 124 серии. Он работает в паре с автоматической коробкой передач, также от Mercedes, обеспечивая плавность хода и надежность.

Интерьер автомобиля украшен кожей и оснащен современными удобствами, такими как кондиционер, электростеклоподъемники, гидроусилитель руля и круиз-контроль. Безопасность обеспечивается антиблокировочной системой (ABS) и иммобилайзером.

Дополнительные особенности включают люк, автономный обогреватель Webasto, переднюю и заднюю парковочные камеры. Автомобиль имеет длинную базу и хранился в гаражных условиях. Цена в объявлении заявлена в 50 000 дол.

Этот BMW 340 1938 года – не просто автомобиль, а настоящее произведение искусства, которое сочетает в себе шарм прошлого и комфорт современности. Он станет отличным дополнением к любой коллекции классических автомобилей или просто уникальным транспортным средством для ценителей ретро-стиля.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре заметили, что один ретрокар Mercedes-Benz 1930-х. Автомобили этой модели выпускались более 80 лет тому назад.