Ретро-шик і броньована міць: в колекції Джо Байдена є цікаві авто (фото)

Він має розкішну колекцію авто

Джо Байден, який нині обіймає посаду 46-го президента США, здавна захоплюється автомобілями. Його пристрасть до машин бере початок з дитинства, коли батько, власник автосалону в Делавері, дозволяв юному Джо експериментувати з авто в гаражі.

Автомобільна колекція Байдена розпочалася з Studebaker Champion 1951 року — популярної післявоєнної моделі, відомої як "Автомобіль з кулеподібним носом". Цей автомобіль, разом з іншими моделями Studebaker, символізував відродження американської автомобільної промисловості після Другої світової війни.

Champion вирізнявся своїм потужним 2,8-літровим двигуном, здатним генерувати 85 кінських сил. Однак найбільше уваги привертав його неповторний дизайн передньої частини, за який автомобіль отримав прізвисько "Куленосий".

Які ще авто є в колекції Джо Байдена

Ця модель швидко завоювала популярність серед американських автоентузіастів, ставши справжнім символом післявоєнного оптимізму та технічного прогресу. На момент випуску вартість Studebaker Champion становила близько 20 000 доларів США, що еквівалентно приблизно 14 790 фунтів стерлінгів.

Studebaker Champion

Згодом він придбав яскраво-червоний кабріолет Plymouth Cranbrook 1952 року, а пізніше — елегантний Mercedes-Benz 190SL, який вважається однією з найпрестижніших моделей бренду.

Байден за кермом Mercedes-Benz 190SL

1952 Plymouth Cranbrook Convertible

Особливе місце в гаражі Байдена займає Chevrolet Corvette Stingray 1967 року кольору "гудвуд-зелений". Цей автомобіль, подарований батьком на весілля, має для Джо неабияку сентиментальну цінність. Однак, ставши президентом, Байден змушений відмовитися від особистого керування цим раритетом через обмеження Секретної служби.

Також Джо Байден з 2017 по 2020 рік їздив на Cadillac ATS-V. Та він ніколи не був власником цього авто, а брав його в оренду.

Тепер Байден пересувається на президентському лімузині, відомому як "Звір". Цей унікальний Cadillac вартістю близько 1,5 мільйона доларів є справжньою фортецею на колесах. Він оснащений надміцними шинами, багатошаровим куленепробивним склом, вибухозахисною піною та численними системами безпеки. В салоні встановлено супутниковий зв'язок, GPS-навігацію, камери нічного бачення, а в багажнику — системи пожежогасіння та димової завіси.

Керування "Звіром" довіряють лише спеціально підготовленим водіям Секретної служби, здатним впоратися з екстремальними ситуаціями на дорозі. Цікаво, що навіть після закінчення президентського терміну, Байдену, ймовірно, не дозволять особисто керувати автомобілем на відкритих дорогах з міркувань безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що раритетний Mercedes-Benz як у Джо Байдена помили вперше за майже 70 років. Опубліковані фото та відео до та після.