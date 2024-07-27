Минимальный аппетит, максимальная эффективность: ТОП-5 авто с расходом горючего до 5 л/100 км.

Ищете экономный автомобиль, но не готовы переплачивать за гибрид?

Во времена, когда цены на горючее постоянно растут, выбор экономного автомобиля становится все более актуальным для украинских водителей. Еще десять лет назад расход горючего 6-7 литров на 100 километров считался достаточно экономичным. Сегодня же у нас есть автомобили, которые потребляют еще меньше на то же расстояние.

Это обзор пяти негибридных моделей, представленных на украинском рынке, отличающихся чрезвычайно низким расходом топлива. Каждая из них потребляет менее 5 литров на 100 км.

1. Škoda Citigo — 4,4 л/100 км

Лидером нашего рейтинга с наименьшим употреблением становится Škoda Citigo. Этот компактный городской автомобиль удивляет своей экономичностью, потребляя всего 4,4 л/100 км в смешанном цикле. Citigo сочетает в себе практичность, маневренность и современные технологии, что делает его идеальным выбором для поездок.

Характеристики:

двигатель: 1.0 л, 3-цилиндровый бензиновый,

мощность: 60 л.с.,

крутящий момент: 95 Нм,

разгон до 100 км/ч: 14.4 с,

максимальная скорость: 162 км/ч.

2. Peugeot 208 – 4,5 л/100 км

Французский производитель Peugeot представляет модель 208 с экономичным бензиновым двигателем, потребляющим всего 4,5 л/100 км. Этот автомобиль отличается не только экономичностью, но и современным дизайном и высоким уровнем комфорта, характерным для Peugeot.

Характеристики:

двигатель: 1.2 л PureTech, 3-цилиндровый бензиновый с турбонаддувом,

мощность: 100 л.с.

крутящий момент: 205 Нм,

разгон до 100 км/ч: 9.9 с,

максимальная скорость: 188 км/ч.

3. Volkswagen Polo – 4,6 л/100 км

Volkswagen Polo, известный своей надежностью и качеством, демонстрирует поразительную экономичность – 4,6 л/100 км. Этот автомобиль идеально подходит для ежедневного использования, сочетая комфорт, практичность и современные технологии.

Характеристики:

двигатель: 1.0 л TSI, 3-цилиндровый бензиновый с турбонаддувом,

мощность: 95 л.с.,

крутящий момент: 175 Нм,

разгон до 100 км/ч: 10.8 с,

максимальная скорость: 187 км/ч.

4. Citroën C3 – 4,7 л/100 км

Citroën C3 привлекает внимание своим оригинальным дизайном и экономичностью – 4,7 л/100 км. Этот компактный хэтчбек предлагает комфортный салон, отличный уровень оснащения и отличную топливную эффективность.

Характеристики:

двигатель: 1.2 л PureTech, 3-цилиндровый бензиновый,

мощность: 83 л.с.,

крутящий момент: 118 Нм,

разгон до 100 км/ч: 13.3 с,

максимальная скорость: 169 км/ч.

5. Ford Fiesta – 4,8 л/100 км

Замыкает нашу пятерку Ford Fiesta с показателем расхода горючего 4,8 л/100 км. Fiesta известна своей динамичностью и отличной управляемостью, что в сочетании с экономичностью делает ее привлекательным выбором для активных водителей.

Характеристики:

двигатель: 1.0 л EcoBoost, 3-цилиндровый бензиновый с турбонаддувом,

мощность: 100 л.с.,

крутящий момент: 170 Нм,

разгон до 100 км/ч: 10.5 с,

максимальная скорость: 183 км/ч.

Все эти модели показывают, что современные технологии позволяют достичь исключительной экономичности даже без использования гибридных систем. Однако следует помнить, что реальный расход горючего может отличаться в зависимости от стиля вождения, дорожных условий и других факторов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об автомобилях до 4000 долларов, которые можно найти на украинском авторынке. Среди них есть даже модели на "автомате".