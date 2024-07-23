"Не викидай!": як вигідно позбутися авто не на ходу

За старе авто можна отримати непогані гроші

Життя автомобіля, як і будь-якої техніки, має свій кінець. Іноді через серйозну аварію чи просто внаслідок тривалої експлуатації ремонт стає економічно недоцільним. У таких випадках власники часто вирішують позбутися транспортного засобу, продавши його на розбірку.

Цей процес може здатися складним, але насправді він доволі простий, якщо знати основні кроки. Розглянемо, як правильно та вигідно продати своє авто на запчастини чи утилізацію.

Оцінка стану автомобіля

Перш ніж продавати авто на розбірку, варто реально оцінити його стан. Зверніть увагу на деталі, які ще можна використати. Це допоможе визначити приблизну вартість машини. Також важливо зважити автомобіль, щоб розрахувати ціну за металобрухт. Чим точніше ви оціните стан свого транспортного засобу, тим легше буде домовитися про вигідну ціну.

Пошук покупця

Існує кілька варіантів продажу авто на розбірку. Можна звернутися безпосередньо до компаній, які займаються утилізацією транспортних засобів. Інший спосіб – продати машину на запчастини через спеціалізовані сайти чи автомайстерні. Варто порівняти пропозиції різних покупців, щоб обрати найвигіднішу.

Також можна розібрати машину самостійно (якщо ви володієте відповідними знаннями і навичками) і продати запчастини окремо. Так можна отримати більше грошей.

Зняття з обліку в Сервісному центрі МВС

Важливим кроком перед продажем авто на розбірку є зняття його з обліку в Сервісному центрі МВС. Для цього потрібно подати відповідну заяву та надати необхідні документи. Після цієї процедури ви отримаєте довідку про зняття з обліку.

Оформлення угоди

Коли покупця знайдено і ціну узгоджено, настає час оформлення угоди. Складіть договір купівлі-продажу, де вкажіть всі деталі операції. Не забудьте про правильне оформлення передачі грошей. Якщо авто не на ходу, варто заздалегідь домовитися про його транспортування.

Передача автомобіля

Останній етап – безпосередня передача транспортного засобу покупцеві. Переконайтеся, що всі документи оформлені правильно, а гроші отримано.

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